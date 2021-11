Sorties livres et BD – Bartleby, Bouboule et autres héros à feuilleter Le cinéaste Patrice Leconte se fait romancier… une des aventures incontournables de la semaine. Cécile Lecoultre David Moginier Philippe Muri Rebecca Mosimann

«M. Bouboule», une tragicomédie à fleur de peau

Patrice Leconte, formidable scénariste de ses films, est devenu aussi romancier. Voir «M. Bouboule», son quatrième ouvrage de fiction, burlesque et tragique à la fois. DR

Transfuge Depuis quelque temps, le cinéaste Patrice Leconte se venge en écriture des films qui se refusent. Loin d’un créateur frustré, «Monsieur Bouboule» révèle une nouvelle fois un romancier caustique, aux saillies spirituelles précises, à l’intransigeance fatale aussi. L’humour qui excuse l’issue de cette chronique meurtrière, se pelote dans les plis graisseux d’un suicidaire comme les apprécie l’auteur.

Bouboule collectionne les DVD pornos et les peluches, arbore un vol d’oiseaux tatoués de la naissance de ses fesses à l’éternité de ses rêves. Car balancer 177 kilos d’humanité par la fenêtre se révèle une opération malséante, embarrassante, longue. Son voisin recueille les confidences, temporise. Entre mélo et burlesque, le cœur tangue. Survivra-t-il à cette masse où l’enfonce chaque jour le regard des autres? Un petit roman corpulent. CLE

Un roman porté sur le suicide, thème privilégié chez Patrice Leconte. DR

«Bartleby» revisité par Ricci, peintre inspiré

Un lièvre incarne l’un des scribouillards du notaire dans le bureau où Bartleby préfère ne pas… DR / GALERIE MARTEL

Adaptation Depuis 1853, le scribe de Melville intrigue par son opposition tranquille au chaos du monde. Sa dénégation obstinée, «Je préférerais pas», rend fou mais n’a pas déstabilisé Stefano Ricci. L’artiste de Bologne tire des accents contemporains de ce court roman, y voit la résistance de la jeunesse actuelle, le fantôme de Greta Thunberg, des «aquoibonistes» perdus.

Fort du principe qu’il vaut mieux voir Bartleby en peinture, encouragé par Deleuze et Agamben, «deux sherpas» ayant porté ce texte de l’«ordinaire» vers des cimes philosophiques, Ricci extrait un objet singulier. Les copistes du notaire s’y agitent en lièvre et castor, leur boss reste une ombre. Les décors mêlent New York et autres métropoles en constructions mentales. Les mots s’y noient dans une fusion noire et bleue avec une violente compréhension.

Dans la pâte de ces dessins résiste le message de Bartleby, cette force silencieuse qui refuse de céder et par là-même, semble arrêter la folie du monde. Ricci danse avec ce spectre pour mieux enlacer le chaos. Un must. CLE

À 55 ans, l’Italien de Bologne Stefano Ricci a montré un talent polymorphe, de la sérigraphie à la scénographie, du graphisme au cinéma d’animation. DR

«Le pouvoir du chien» cavale contre les tabous

Phil Burbank, homme brillant et dominateur va se démonter peu à peu dans «Le pouvoir du chien», ici adapté par Jane Campion, avec Benedict Cumberbatch. KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

Roman culte Thomas Savage publie «Le pouvoir du chien» en 1967, et sa chronique d’un ranch dans le Montana dans les années 20, ne cessera d’exercer sa fascination. Bientôt culte, ce western cravache la masculinité avec une sensibilité à fleur de peau.

Comment oublier ces cow-boys à la sexualité transpirant par tous les pores, qui luttent justement contre leurs aspirations instinctives pour se conformer au schéma social dominant? Deux frères luttent ainsi avec leur destin. Phil, brillant, charismatique, flamboyant, semble dominer sur le ranch, l’un des domaines les plus en vue de l’État. Son frère George, sensible et taiseux, y amène une femme, veuve et mère soupçonnée de manipuler ce garçon tendre. Le brûlot va exploser bientôt, dans cette nature arquée sur la psychologie humaine ancestrale, décor mythologique où planent les ombres de Steinbeck et de Tennessee Williams.

L’adaptation vient d’être réalisée par la Néo-Zélandaise Jane Campion, avec pour triangle stratégique, les acteurs Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst et Jesse Plemons. Un Lion d’argent à la Mostra de Venise à découvrir sur Netflix dès le 1er décembre. CLE

Un classique de la littérature américaine en constante réédition, ici aux éditions Gallmeister. DR

Lou Lubie et les contes cruels

Roman graphique Lou Lubie cache une scénariste désormais grinçante sous son sourire angélique. Avec son dessin faussement adolescent et simple, la Réunionnaise s’est plongée dans la vraie histoire des contes de fées, remontant à la tradition orale de l’Antiquité, pour en découvrir les originaux, avant qu’ils soient édulcorés pour les enfants par Perrault ou Grimm. On y découvre que le Petit Chaperon rouge s’est sauvé grâce à une histoire intestinale, que Cendrillon décapite sa belle-mère et tant d’autres vérités cruelles. Des contes où la violence, le racisme et le sexisme étaient rois. C’​​est drôle et très instructif. DMOG

Discussion autour de Blake et Mortimer

Nouvelle illustrée Blake et Mortimer fêtent leurs 75 ans. En attendant un nouvel album à paraître le 19 novembre, une collection au format à l’italienne propose un dialogue entre un écrivain et un illustrateur autour des personnages créés par Edgar P. Jacobs en 1946. Didier Convard et André Juillard avaient autrefois lancé le principe avec notamment «L’aventure immobile», fraîchement réédité. Le scénariste François Rivière et le dessinateur Jean Harambat reprennent la balle au bond avec «La fiancée du Dr Septimus». Spécialiste de Jacobs, auquel il a consacré plusieurs livres, Rivière livre une nouvelle qui fleure bon le paranormal et mêle la fiction et la réalité. Harambat la met en images dans un style semi-réaliste, à l’aquarelle. Un hommage au cinéma fantastique et à la littérature populaire des années 30. PMU

La connerie revient

Humour Pour pointer l’absurdité et la bêtise humaine, on peut compter sur Emmanuel Reuzé. Avec «Faut pas prendre les cons pour des gens», l’auteur rennais analyse nos faiblesses et nos contradictions à travers des séquences à l’humour mordant et au dessin volontairement statique. Ses thèmes favoris? La pauvreté, l’éducation, le mal-être au travail, l’extrémisme religieux, la grande distribution, le racisme, et on en passe. Après le succès de deux premiers tomes publiés en 2019 et 2020, Reuzé revient flanqué de trois coscénaristes pour dynamiter une nouvelle fois la connerie universelle. De nouveaux sujets apparaissent: la précarité étudiante, l’eugénisme, la cause animale. On rit de plus belle, un rire qui grince. PMU

Mais où est passé Arthur?

Littérature jeunesse L’Allemande Rotraut Susanne Berner est l’une de ces illustratrices qui fait autant l’unanimité chez les parents que chez les enfants. Il suffit de rouvrir l’un de ses best-sellers consacré aux saisons, ces albums cartonnés sans texte mais fourmillant de détails et de personnages à identifier, pour comprendre qu’ils n’ont pas pris une ride, plus de quinze ans après leur première parution. Dans sa collection Tommy, dont le dernier-né «Tommy cherche et trouve», on retrouve cette touche intemporelle et un souci du détail qui invite petits et grands lecteurs à échanger au fil des pages. Cette fois, il faut aider Tommy le lapin à retrouver son poussin Arthur. Serait-il dans le tiroir de sa chambre ou déjà au bord de l’étang? Mais il n’y a pas que lui à pister. La grenouille ou encore la coccinelle se fondent aussi dans le décor. RMO

