Retour aux origines – Bartabas, plume noire Après «D’un cheval l’autre», son galop d’essai en écriture, l’écuyer signe «Les cantiques du corbeau», une chevauchée fantastique à l’aube du monde. Interview. Cécile Lecoultre

Bartabas, 64 ans, écuyer, scénographe au sein du Théâtre équestre Zingaro depuis 1984, et définitivement écrivain avec un deuxième ouvrage, «Les cantiques du corbeau». Pour l’heure, le dramaturge ne bouge plus du Fort d’Aubervilliers, où il a installé ses quartiers et fait travailler Zingaro jusqu’à fin mars 2022. F. MANTOVANI– EDITIONS GALLIMARD

Longtemps, le doute taraude. Qui chante «Les Cantiques du corbeau»? Sous la plume noire de Bartabas, un homme, une femme, un centaure parlent à la première personne. «Je ne voulais pas d’un narrateur genré, j’aimais bien cette audace d’un statut anonyme, variable même…» Les 22 chants suivent la logique foutraque d’une humanité grouillante dans la nuit des temps. «Peut-être parce qu’insomniaque, je regarde beaucoup de documentaires animaliers. J’ai écrit à l’instinct.»

«Pourquoi nous, si médiocres à la course, la nage, etc., sommes-nous arrivés à devenir les pires prédateurs de la planète avec ce potentiel si faible? C’est là le «hic», comment avons-nous pu tout bousiller?» Bartabas, écrivain, dramaturge, écuyer

Avec ce chorégraphe équestre, le style demeure précis, académique presque, malgré l’intuition souveraine qui dirige les opérations. «J’entends dire tant de bêtises sur l’animalité retrouvée grâce au contact avec les chevaux. Allons, allons… nous sommes tous des animaux, avec le même moteur. Je n’y vois qu’une nuance de taille, le si faible potentiel de l’espèce humaine par rapport aux autres. Franchement, ça ne cesse de m’intriguer d’ailleurs, pourquoi nous, si médiocres à la course, la nage, etc., sommes-nous arrivés à devenir les pires prédateurs de la planète? C’est là le «hic», comment avons-nous pu tout bousiller?»

Les hordes de «followers»

Et de fulminer contre l’esprit de meute prédominant de nos jours, ces «followers» des réseaux contemporains qui lui rappellent des mécanismes de sociabilité animale immémoriaux. «Bien sûr, je dois tant aux chevaux, un échange quotidien qui me questionne. Je ne parle pas d’aller contempler une panthère des neiges dans la montagne…» Et pan, un léger coup de badine sur le nez d’écrivains voyageurs trop peu dans le fumier pour lui plaire. «Enfin! Au-delà de cette petite pique, je veux dire que les animaux pensent, ironisent, sourient, quelle évidence. Et moi, je voulais simplement retrouver cet état primal au niveau littéraire, toucher à cette fascination mêlée de peur, me mettre en égal.»

Dans «Les Cantiques du corbeau», la glaise des premières heures se teinte à chaque chapitre de noir sanglant. Têtes décapitées, viscères tailladés, membres arrachés… Bartabas se royaume dans la sauvagerie d’une préhistoire peinte jadis par Jérôme Bosch et les peintres primitifs flamands. Le jardin des délices ici, ne lance que des séductions fugaces, une quête éperdue d’amour, de rédemption. La trêve ne dure jamais longtemps.

Jérôme Bosch, «Le Jardin des délices» (détail), entre 1494 et 1505, huile sur bois, 220 x 389 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado. Wikimedia Common/Jérôme Bosch WIKIMEDIA COMMON/JEROME BOSCH

«Quand j’ai tourné «Chamane» (ndlr: 1996, film sur un cosaque fuyant le goulag), j’ai eu ce déclic de l’animisme au fin fond de la Sibérie. Je ne suis pas religieux du tout. Je crois que Dieu est une invention très respectable, car nécessaire à l’homme, au même titre que l’art, une réponse à ses angoisses. Mais le véritable rapport au monde, le plus ancien, met l’homme à égalité de la forêt, du torrent, de l’animal… Comme le chasseur de la taïga qui va déposer une offrande à ces dieux qu’il a créés, qui garde sa noblesse car il ne tue que pour manger.»

Pessimiste assumé

Bartabas peine à s’endormir tout comme à s’apaiser. Un peu d’étoupe sociologique, et ses colères s’enflamment. «Ces végétariens qui pensent échapper à l’exploitation de la terre, quelle prétention! Dès que l’homme a bêché pour cultiver le sol à son profit, bio ou pas, il se déclarait maître du monde.» La civilisation n’a pourtant pas produit que des poules en batterie et des carottes aux pesticides.

Les corbeaux qui croassent dans «Les chants de Maldoror» ont aussi inspiré Bartabas. Conjuguée à la passion des documentaires animaliers de cet insomniaque, l’influence résonne longtemps dans la nuit. F. MANTOVANI– EDITIONS GALLIMARD

«Je suis pessimiste et je préfère le rester. C’est pour cette raison que dans «Les Cantiques», j’envisage la mort avec des détails crus, dégagés de pathos. Avec cet espoir final, à l’ultime chant, que l’homme s’arroge le droit de se supprimer. Un luxe vertigineux! Vous ne verrez jamais un animal se suicider, il peut se laisser mourir de chagrin, mais c’est encore une autre histoire.»

La Terre serait «ce sanctuaire de notre propre existence fossilisée»? Le philosophe rit. «J’avais pas mal de pensées comme ça durant le confinement. Cette idée que si l’homme disparaissait, les animaux s’adapteraient encore et toujours.» Le constat console l’obsédé du «temps zéro». «De par mon métier, je vois bien être détenteur d’un savoir obsolète. La structure même de Zingaro, compagnie d’acteurs hommes et chevaux, induit une nostalgie irrésistible. «Les cantiques», c’est pareil. Ça vous propulse aux origines sans que je puisse contrôler le phénomène.» Comme la grande ruade d’un centaure qui expédie très loin.

«Jamais je n’ai vraiment su quel animal j’étais» Afficher plus Bartabas provoque les images cavalières, lui qui en a désarçonné plus d’un par son jusqu’au-boutisme altier. «Jamais je n’ai vraiment su quel animal j’étais», écrit-il dans «Les cantiques du corbeau». Panache outrancier, humeur bourrue découragent avant d’emporter. Ces 22 chants sont cadrés avec une discipline monacale, pas question de laisser exploser en délires cosmiques une énergie sauvage qui bouillonne entre les lignes. Comme jadis Serge Gainsbourg, ou les surréalistes avant lui, le fier écuyer du Théâtre Zingaro rend un hommage non déguisé aux «Chants de Maldoror». Le comte de Lautréamont se saoulait du noir parfum des âmes, Bartabas y trempe sa plume de corbeau croassant à l’aube du monde. Ses tableaux secs grattent la gorge comme l’air sablonneux, paillé, dans les écuries. Le maître de l’arène confie s’être parfois senti comme un démiurge, ambitieux et désespéré, à la manière de ses spectacles. «Comme dans mes chorégraphies, c’est à chacun de s’imprégner de ces chants pour tisser sa propre histoire selon son état d’âme, d’esprit, de corps.» Dans le chaos de ruptures constantes s’entrechoquent poésie et action. «Et j’espère arriver à ce point où l’abstraction de la pensée laisse place à un sentiment autre. Qui empêche l’identification et tend à un truc universel.» Et de redescendre sur terre: «C’est pour ça que j’ai fait court, sinon ce serait insupportable.» C. LE

«D’un cheval l’autre», ses souvenirs biographiques, a remporté un vif succès et a été édité en poche chez Folio.

