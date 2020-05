Alimentation – Barry Callebaut se renforce en Asie-Pacifique Le fabricant zurichois de produits à base de cacao et de chocolat entend à cet effet s’emparer de la société australienne GKC Foods.

Barry Callebaut veut renforcer sa présence dans la région Asie-Pacifique en s’emparant de la société australienne GKC Foods. Un accord a été signé en ce sens.

GKC Foods est un fabricant de chocolat spécialisé dans les fourrages ou les enrobages, précise mercredi Barry Callebaut. Ses produits sont vendus auprès de «nombreuses marques de chocolat» en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société propose également du chocolat vegan et biologique.

50 employés

Grâce à cette acquisition, Barry Callebaut sera présent directement en Australie, avec des capacités de production sur place. Des investissements seront réalisés pour rénover l’usine et installer une nouvelle ligne de production. Une cinquantaine d’employés travaillera sur le site, en incluant ceux de GKC Foods, qui rejoindront Barry Callebaut lorsque la transaction sera finalisée.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande constituent des marchés prometteurs pour le chocolat. La consommation annuelle moyenne de 5 kilogrammes par habitant est la plus élevée de la région Asie-Pacifique, selon les données d’Euromonitor, et le secteur enregistre une croissance supérieure à la moyenne mondiale.

Les détails financiers de l’opération n’ont pas été précisés. La transaction doit encore recevoir l’aval des autorités compétentes. Sa finalisation est attendue d’ici à la fin de l’année.

