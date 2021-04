Encre bleue – Barrière bonne à tout faire Opinion Julie

La barrière Vauban est une vieille connaissance. Depuis des lustres, elle fleurit dans l’espace public d’ici et d’ailleurs sans se faire particulièrement remarquer. Faut dire qu’elle se fond dans le paysage… Simple, solide, efficace, couleur gris souris passe-partout, elle mesure pourtant deux mètres de large et fait son poids. C’est vite vu: elle ne cède jamais! Et c’est bien là tout l’intérêt d’une barrière Vauban, dite aussi de sécurité, de police ou de foule.

En temps normal, cette barrière métallique est idéale pour toutes les manifestations. La Ville de Genève en possède d’ailleurs 2846 unités, c’est dire l’intérêt la chose. Son système d’accroche permet aux forces de l’ordre ou aux équipes de voirie de les disposer les unes à la suite des autres pour bloquer un accès au public. Avec la pandémie, des mètres linéaires de Vauban ont ainsi été installés le long du lac pour empêcher les voitures de s’y garer. Mais son usage ne s’arrête pas là: voici venu le temps de la Vauban-sandwich!

C’est la version statique et moins coûteuse de l’homme-sandwich. Entendez par là que des panneaux de prévention sont attachés de part et d’autre des barreaux, puis disposés sur la voie publique de manière à ce que les passants se cassent le nez dessus. Ces Vauban-sandwichs, simples ou doubles, sont installés à l’approche de rues très fréquentées, rappelant qu’à partir de là, le masque est obligatoire. Avec, au besoin, un rappel des mesures en vigueur. Ils servent aussi de support à des campagnes de prévention routière près des écoles.

À l’entrée de certains marchés, des vaporisateurs y sont même attachés pour permettre aux chalands de se désinfecter les mains. Notre vieille connaissance joint désormais l’utile… à l’utile. Elle est donc bonne à tout faire! Jusqu’où ira-t-elle?

