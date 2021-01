Que les détracteurs de la 5G ne se fassent pas trop d’illusions! Moratoire ou non, cette technologie est bel et bien en train de faire son trou à Genève, et un retour en arrière semble peu probable. Le canton compte désormais trois cents antennes diffusant de la 5G. En gros, tout Genevois habitant en milieu urbain vit plus ou moins près d’une de ces installations.

La marche du progrès technologique ne s’arrête jamais. Mais il est dommage qu’on n’ait pas pris le temps de répondre aux questions que pose la 5G avant de se précipiter. Quoi qu’en disent les uns et les autres, le débat sur sa nocivité ou son innocuité pour la santé n’est toujours pas tranché scientifiquement, faute d’études suffisantes. Y avait-il urgence à lancer la machine alors que seule une minorité d’utilisateurs a pour l’instant accès à la 5G? La Confédération devait-elle vraiment octroyer les concessions aux opérateurs sans attendre les conclusions du groupe de travail chargé par elle-même d’étudier le sujet? Et sans donner aux cantons la marche à suivre pour contrôler que les valeurs limites de rayonnement sont bien respectées?

Une fois de plus dans la très libérale Suisse, la liberté du commerce passe avant tout autre considération. Pourtant, dans le cas de la pandémie de Covid-19, on n’hésite pas à l’entraver de façon bien plus massive que ne le demandent les moratoires sur la 5G. Certes, la situation n’est pas comparable, mais ça montre quand même que cette sacro-sainte liberté économique n’est pas si absolue que cela.

Du coup, on fait face à une épidémie de recourite aiguë, où pro et anti 5G ne cessent de se mettre des bâtons dans les roues. Mais c’est le pot de terre contre le pot de fer. Force est de constater que les moratoires et autres tentatives politico-juridiques de freiner le déploiement de la 5G tiennent plus du baroud d’honneur qu’autre chose.