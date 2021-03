Suisse-UE – Baroud de la pharma en faveur de l’accord-cadre Le directeur d’Interpharma met en garde contre la tentation de laisser tomber le texte en négociation avec Bruxelles: Berne prendrait alors le risque de conséquences économiques, et de pénuries. Christophe Passer

Pour le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS), l’abandon de l’accord-cadre rendrait la Suisse moins compétitive. KEYSTONE

Faut-il sauver le soldat accord-cadre? Depuis quelques jours, les rumeurs d’un échec complet de l’actuelle négociation entre Berne et Bruxelles en vue de relancer des accords bilatéraux menacés d’érosion ne cessent pas. Pris dans un étau entre l’UDC et mouvements syndicaux, le Conseil fédéral a de plus en plus de mal à défendre le texte, et son abandon pourrait n’être qu’une question de semaines ou de jours.

C’est sans doute cette urgence qui pousse certains à sortir du bois pour tenter d’inverser la tendance. Le «SonntagsBlick» donnait ainsi ce week-end la parole à René Buholzer, directeur général d’Interpharma. L’association représente les intérêts des plus importants groupes pharmaceutiques basés en Suisse (dont Novartis, Pfizer ou Roche).