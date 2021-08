Présidentielle française de 2022 – Barnier et Ciotti se lancent à droite, Wauquiez renonce L’ancien négociateur de l’Union européenne pour le Brexit souhaite être «un président qui respecte les Français et qui fait respecter la France», alors qu’Éric Ciotti se lance autour d’un projet de «droite forte».

Le rythme accélère en France à droite. Laurent Wauquiez a renoncé jeudi à se présenter à la présidentielle de 2022, tandis que Michel Barnier a annoncé sa candidature pour une «France réconciliée» et qu’Éric Ciotti se lançait autour d’un projet de «droite forte».

Alors que sa décision faisait l’objet de toutes les spéculations, le président de la région Auvergne Rhône Alpes a renoncé à se présenter dans la soirée, estimant que «le moment n’est pas venu» pour lui. «Je ne veux pas ajouter de la division à la division», a-t-il expliqué, en s’inquiétant que «les candidatures à la présidentielle à droite se multiplient de façon inquiétante».

Laurent Wauquiez, 46 ans, s’était astreint à une cure de silence médiatique depuis son départ de la tête des Républicains en 2019, à la suite de mauvais résultats aux européennes.

Deux heures plus tard, l’ancien négociateur européen pour le Brexit Michel Barnier a annoncé sa candidature. Il a affirmé au «Figaro» vouloir être «un président qui respecte les Français et qui fait respecter la France».

Michel Barnier, 70 ans, a été député, sénateur, a siégé dans plusieurs gouvernements de droite en France dans les années 1990 et 2000 (Affaires européennes, Environnement, Agriculture etc.), et a été commissaire européen à deux reprises de 1999 à 2014, avant de piloter les négociations du Brexit à partir de 2016.

Son entrée en lice porte à quatre (avec Éric Ciotti, Valérie Pécresse et Philippe Juvin) le nombre de candidats à une primaire de la droite et du centre, que LR se résoudra à organiser si personne ne se détache naturellement. Bruno Retailleau pourrait très rapidement rejoindre la liste.

Selon un sondage Harris interactive publié mercredi, la droite ferait 16% au premier tour avec Xavier Bertrand et 13% avec Valérie Pécresse.

