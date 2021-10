L’histoire du jour – Barlie avait joué le premier derby avec… le FC Sion Le 15 septembre 1962, le légendaire portier «grenat» avait disputé le derby du Rhône inaugural dans la cage valaisanne. Il n’a rien oublié de la déroute subie (6-0). Nicolas Jacquier

Hormis un court passage à Sion, Jacky Barlie a plongé durant douze saisons pour le Servette FC. TDG

La Praille accueillera dimanche le 114e Servette-Sion de l’histoire. Au niveau des statistiques, le bilan chiffré s’avère des plus équilibrés: 41 victoires genevoises et 33 nuls contre 39 succès valaisans. Le derby du Rhône n’est pourtant de loin pas le plus ancien du pays (un honneur qui revient au klassiker Zurich-GC, deux équipes qui se rencontreront ce week-end pour la 277e fois). Mais compte tenu de la rivalité qui existe entre les deux meilleurs ennemis du monde et de l’animosité opposant leurs fans respectifs, c’est certainement le plus chaud.

La naissance «du» derby remonte au 15 septembre 1962. Ce jour-là, aux Charmilles, Servette, entraîné par Jean Snella et double champion de Suisse en titre, avait atomisé le FC Sion, tout frais néopromu en LNA, sur le score sans appel de 6-0.

«On avait une équipe de branquignols. On se prenait chaque fois des valises à l’extérieur.» Jacky Barlie, gardien du FC Sion en 1962

Une première historique que Jacky Barlie avait vécue dans la cage valaisanne. Barré par René Schneider au bout du lac, le jeune gardien «grenat» avait fait l’objet d’un prêt de deux ans à Sion (où il avait succédé au monument Roger Panchard). «On avait une équipe de branquignols, se souvient-il. On se prenait des valises à l’extérieur. J’avais du boulot plein les bras, j’étais obligé de briller! (Rires.)» Aux Charmilles, l’Algérien Rachid Mekhloufi avait signé un festival auquel avait aussi participé Michel Desbiolles (2 buts), Valer Nemeth ainsi que ses compagnons d’exil Peter Pazmandy et Didier Makay. À l’occasion d’une tournée en Europe de l’Ouest avec une sélection junior magayr, le trio avait fui la Hongrie suite à l’invasion soviétique de 1956.

Ligne directe entre les clubs

À l’époque, Sion, qui évoluait encore au Parc des Sports, s’était chaque fois sauvé en grappillant les points qu’il fallait à domicile. «On touchait des clopinettes, reprend son ancien portier. C’était la campagne mais l’ambiance y était fantastique. Les spectateurs arrivaient presque sur le terrain, qui ressemblait à un vrai champ de patates. D’ailleurs, on ne me voit jamais sur les photos tellement il y avait de poussière.»

Avec Law Mantula (devenu entraîneur-joueur à Sion), Barlie avait inauguré une ligne privilégiée établie entre Genève et le Vieux-Pays. «Sion n’a jamais été meilleur qu’avec l’aide de tous les joueurs du Servette qui y ont joué. À l’inverse, Servette a flambé avec l’aide de ses Valaisans.» Des échanges qui allaient longtemps se poursuivre au fil du Rhône.

À 80 ans, Jacky Barlie sera dans les tribunes dimanche. Il prédit un 2-1 pour son Servette.

