Récit de concert – Barenboim et la Staatskapelle Berlin, de beaux éclairs sur Genève Avec deux monuments au programme et une interprétation inscrite dans la grande tradition, le chef et son orchestre ont ébloui au Victoria Hall. Rocco Zacheo

Le chef d’orchestre israëlo-argentin Daniel Barenboim. DR

Le chemin parcouru par Daniel Barenboim est d’une étendue rare. Il forme un arc presque improbable, du moins si observé sur un papier, qui nous mène de Bach à Boulez, de l’opéra au répertoire symphonique, à travers pléthore d’enregistrements et d’apparitions scéniques qui ont fait sa légende. Autant dire qu’à 78 ans, le chef et pianiste israëlo-argentin est un monument parmi ses pairs. Statut souligné par son allant distant et sénatorial, son port un rien sévère, son sourire rarement esquissé et son geste réduit à l’essentiel. Vendredi soir au Victoria Hall, l’homme s’est montré ainsi, dans toute son austérité, à la tête de cette vénérable Staatskapelle de Berlin – plus de 450 ans d’existence – dont il veille aux destinées musicales depuis trois décennies déjà.