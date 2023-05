Télévision – «Bardot»: que vaut la série événement de France 2? Depuis lundi, la chaîne française diffuse le biopic consacré à la star de cinéma, six épisodes qui racontent la naissance d’un mythe. Réussi ou raté? Notre avis. Gérald Cordonier

Julia de Nunez incarne avec une justesse troublante la jeune BB. Thibault Grabherr - FTV - Federation

C’est clair, «Bardot» n’a pas obtenu l’aval de BB. Avant même que le premier épisode de la série qui lui est consacrée ne débarque sur France 2, lundi 8 mai (au rythme de deux épisodes par semaine), Brigitte Bardot s’est fendue d’une tirade cinglante dans la presse: «La seule chose qui importe, c’est ma vraie vie, avec moi dedans, et pas des biopics à la con!» Écrite et réalisée par Danièle et Christopher Thompson, cette série s’est placée en tête des audiences de la soirée, en France, avec 2,91 millions de téléspectateurs le premier soir de diffusion. Elle raconte la vie intime de l’actrice entre 1949 et 1959, ainsi que ses débuts au cinéma. Pour le meilleur ou pour le pire? Avis dubitatif, avec cinq arguments à l’appui.