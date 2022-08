Football – Barcelone affrontera le Bayern Munich Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi à Istanbul. Plusieurs grosses affiches seront au rendez-vous.

Tenant du titre, le Real Madrid devrait selon toute vraisemblance sortir en tête de son groupe, après le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions effectué ce jeudi à Istanbul. Les Merengue affronteront Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic.

Parmi les grosses affiches désignées par le tirage au sort, le FC Barcelone et le Bayern Munich s’affronteront dans le choc du groupe C. Il s’agira du retour en Bavière de l’attaquant star Robert Lewandowski, quelques semaines seulement après son transfert en Catalogne en provenance du Bayern. L’Inter de Milan et le Viktoria Plzen sont les deux autres équipes de ce groupe C.

Le PSG avec la Juve, Marseille épargné

De son côté, le PSG a hérité de la Juventus Turin, de Benfica et du Maccabi Haifa dans le groupe H. L’autre club français engagé dans la compétition, l’Olympique de Marseille, a, lui, été relativement épargné en héritant des Allemands de l’Eintracht Francfort, des Anglais de Tottenham et des Portugais du Sporting Lisbonne dans le groupe D.

La phase de groupes aura lieu du 6 septembre au 2 novembre. Le tableau complet des groupes de la Ligue des champions 2022-2023:

