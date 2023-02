Chanteuse au pupitre de l’OCL – Barbara Hannigan, du geste au chant La soprano cheffe d’orchestre interprète «Les Illuminations» de Britten. Reportage en répétition, avant les concerts des 22 et 23 février. Matthieu Chenal

Répétition de la soprano et cheffe d’orchestre Barbara Hannigan avec l’OCL. En dix ans de carrière de direction, la Canadienne s’est imposée comme une cheffe incontournable. JEAN-GUY PYTHON

En tenue de jogging ample et noire, baskets montantes rouge et noir, Barbara Hannigan monte sur le podium de l’OCL comme si elle allait à son entraînement de course à pied. Calme, concentrée, élastique, la soprano cheffe d’orchestre retrousse ses manches et entre dans la danse. Les ondulations hérissées des violons sur les trémolos des violoncelles des premières notes de Britten ne laissent aucun doute sur l’intensité de ce qui va se nouer ici.