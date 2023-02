Sorties livres, BD – Barbara Carlotti la fait érotique et autres coups de sang La musicienne passe à l’écriture dans «L’art et la manière». Au fond, tout est là pour les autres aussi, de l’aventurier Frank Le Gall aux historiens Florent Grouazel et Younn Locard. Cécile Lecoultre Philippe Muri

Une couverture signée Philippe Katerine. DR

Barbara Carlotti s’acoquine en littérature érotique

Nouvelles Comme Brigitte Fontaine, la musicienne Barbara Carlotti passe à la littérature avec un naturel total qui la mettrait même dans le plus simple appareil. En nouvelles à la surchauffe des peaux, la «Nébuleuse Dandy» flirte dans les positions les plus spirituelles. Toutes les gymnastiques amoureuses s’offrent à la voyeuriste, strip-poker, échangisme, onanisme, coït furtif dans une porte cochère ou cochonne extase.

Passionnée de Baudelaire qu’elle cite avec abondance dans la bouche de Virginie, de Shakespeare qu’elle récite avec Anne, posant lovée en autoportrait comme sur une photo de Man Ray, la diariste secoue sa boîte de Pandore. Sans se forcer, la classieuse crâneuse pose de fantasmes en souvenirs, la sincérité la plus crue comme étendard. Et conclut par une playlist à écouter en boucle, de David Bowie à Nina Simone. CLE

Musicienne, écrivaine, metteuse en scène de l’amour. DR

Théodore Poussin au bout de la route? A voir

Théodore Poussin découvre des secrets troublants sur son passé dans «Aro Satoe». ED. DUPUIS

Bande dessinée Le bout de la route pour Théodore Poussin? Relancé en 2018 après une éclipse de 13 ans, le héros de Frank Le Gall découvre des secrets troublants sur son passé dans «Aro Satoe», un bel album qui pourrait constituer le terme d’une série à rebondissements envoûtante, récompensée par une ribambelle de prix dans les années 1990.

«Aro Satoe», extrait. ED. DUPUIS

Heureusement, la fin de cette aventure reste ouverte. Réfugié chez la séduisante trafiquante d’armes Aro Satoe, Poussin va devoir s’enfoncer dans les méandres d’une île labyrinthique pour échapper au belliqueux major anglais Anderson, lancé à ses trousses. Gare!

«Aro Satoe», extrait. ED. DUPUIS

Peuplé de mystérieux démons selon certaines croyances, l’endroit paraît aussi hostile que dangereux. Plus long que les précédents albums, un récit où les fantômes font bon ménage avec les vivants… tant qu’ils le sont encore! PMU

«Révolution», le livre deux de la trilogie

Florent Grouazel et Younn Locard, Bretons établis à Bruxelles, amis d’enfance et sacré tandem de bédéastes historiens! DR

Histoire Florent Grouazel et Younn Locard continuent «Révolution», le livre 2 allant du printemps 1791 à la fusillade du Champ de Mars et à la répression du premier mouvement républicain. Bédéastes singuliers, même dans la pléthore des historiens du neuvième art, ces Bretons de Bruxelles concilient érudition et vulgarisation sans pesanteur aucune. Passionnés de «généalogie des idées», à la fois metteurs en scène et comédiens, dialoguistes et dessinateurs, ils rebattent les cartes avec une audace intuitive.

Une vision panoramique de l’histoire de France qui zoome sans cesse sur des détails. DR

Et quelle liberté! Ils inventent des personnages, alourdissent les bulles d’explications puis soudain, laissent le vide parler. Ces conteurs bouillonnent du détail au tableau d’ensemble, dans les petites et grandes histoires, toujours à scruter l’essentiel. Impossible de couper la tête de ce tandem bicéphale. CLE

Deux tomes de la trilogie annoncée…

