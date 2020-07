États-Unis – Barack Obama rend hommage au «père fondateur» d’une Amérique «plus juste» L’ancien président américain a fait l’éloge de John Lewis lors des funérailles de l’élu afro-américain qui s’était battu pour le droit de vote des Noirs. Pendant ce temps, Donald Trump a demandé le report des élections présidentielles de novembre. Jean-Cosme Delaloye

Barack Obama a rendu un vibrant hommage jeudi à Atlanta à l’un de ses «héros» lors des funérailles du représentant afro-américain John Lewis. Celui-ci avait dédié sa carrière à la défense des droits des Noirs et des minorités aux États-Unis. AFP

Barack Obama a rendu jeudi à Atlanta un hommage émouvant et passionné à John Lewis, l’un des héros de la lutte pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King Jr aux États-Unis. «John Lewis sera l’un des pères fondateurs d’une Amérique plus complète, plus juste et meilleure», a affirmé l’ancien président des États-Unis lors des funérailles de l’élu afro-américain qui fut l’un de ses «héros».