Bar à vin des Augustins – Le Café Marius change de mains mais conserve son âme Le mythique zinc à quilles nature tenu deux décennies par Renald Kocher a été repris par Marc Popper, patron du Bombar. L’esprit du jaja libre continue d’y souffler. Irène Languin

Chez Marius, on sirote nature et éclectique. De gauche à droite: le chef Victor Freiburghaus, Nathan Boidin, sommelier, et Marc Popper, le patron. LUCIEN FORTUNATI

Le Café Marius fut, pendant longtemps, le seul repaire genevois – voire romand – des amateurs de vins naturels. Depuis l’an 2000, les gosiers audacieux venaient s’y rincer la cloison à grands coups de purs jus dénichés par Renald Kocher, le maître des lieux. Chevalier du juste glou mais aussi cuisinier hors pair, le patron sortait de sa cave des pépites qu’il mariait à de succulentes petites assiettes. Autant dire que lorsque le 8 janvier de cette année la porte de chez Marius est demeurée close, les fidèles de cette enseigne historique ont soudain eu la gorge un peu sèche.

«Il nous importait que cet endroit perdure et qu’il ne tombe pas entre de mauvaises mains.» Marc Popper, patron du Café Marius

«Je n’ai pas rouvert après Noël en raison de quelques soucis de santé, raconte celui qui a officié derrière le zinc pendant vingt-trois ans. J’avais 40 balais lorsque j’ai repris Marius, j’en ai 63 aujourd’hui, et un peu moins la niaque. Sans compter que ma clientèle a vieilli avec moi: place aux jeunes!» Les jeunes ne se sont pas fait prier. C’est Marc Popper, à la tête du Bombar voisin, qui a empoigné la barre, bien décidé à perpétuer l’esprit du lieu. Épaulé par le chef Victor Freiburghaus et le sommelier Nathan Boidin, il exploite l’adresse à plein temps depuis le mois de juin, après y avoir organisé quelques soirées aussi épiques qu’épisodiques au cours de l’hiver et du printemps – ce qui a, accessoirement, permis de tester les équipements.

Boucherie et «bar à tout»

La transition s’est opérée en douceur, le dialogue entre le restaurateur de 43 ans et son prédécesseur s’étant engagé depuis plusieurs années déjà: «Il nous importait que cet endroit perdure, qu’il ne tombe pas entre de mauvaises mains et que Renald puisse continuer tant qu’il le souhaitait», souligne Marc, tombé dans le monde de la gastronomie en 2015 après une première vie dans la communication horlogère. D’ailleurs, tout aurait été officiellement réglé plus rapidement si un tombereau de tracas administratifs n’avait pas ralenti les choses en raison d’un régisseur peu conciliant, qui fait notamment traîner la requête de transfert de bail.

Ces complications n’empêchent pas Marc Popper d’aller de l’avant. Au mois de septembre, le Café Marius fermera une petite semaine afin d’être un brin rafraîchi. «Juste un coup de peinture sur les boiseries, un réaménagement de la plonge et l’installation de quelques frigos», précise le nouveau tenancier, qui tient «à préserver un maximum l’âme» de ce troquet. Lequel fut pendant près d’un siècle une boucherie, comme l’attestent encore le carrelage et le comptoir muni de catelles, avant de devenir, dans les années 90, «un bar à tout», selon l’expression de Renald Kocher, puis le fer de lance bistrotier du pinard libre et vivant dans la Cité de Calvin.

Le Café Marius dispose d’une aimable terrasse sur la place des Augustins. Sur l’enseigne, on voit encore l’ancienne destination des lieux qui fut une boucherie durant près de nonante ans. LUCIEN FORTUNATI

Chez Marius, on continuera de battre le pavillon du vin engagé. «Renald possède une grande sensibilité, il a ouvert la voie et beaucoup œuvré pour la bistronomie du canton, argue Marc. Grâce à lui, il règne ici une magie dans l’air et dans le verre, ça doit rester une priorité. On veut mettre en avant des vigneronnes et des vignerons dans lesquels on croit, dénicher des talents pas encore trop cotés et proposer des quilles à des tarifs abordables.» Point de carte sur la table: les prix sont affichés au marqueur blanc sur le flanc des topettes, alignées sur une étagère en hauteur.

Flacon plutôt que godet

L’idée est de faire confiance au sommelier, de se laisser guider par l’envie du moment, et de commander au flacon plutôt qu’au godet. «Ce sont les bouteilles qui parlent, poursuit le nouveau boss. On ne servira jamais de rosé de Provence ou de spritz et on revendique volontiers ce côté un peu radical.» La sélection s’avère tant pointue qu’éclectique. Les étoiles montantes de la viticulture germanique – Christine Pieroth, Bianka et Daniel Schmitt – coudoient avec les chamans italiens de chez Lammidia, avec Andrea Calek, icône punk des artisans ardéchois, ou le domaine des Trouillères, qui tient toutes les promesses volcaniques de l’Auvergne. Sans oublier les productions à haut degré de picolabilité d’artisans romands, comme les bières genevoises du Chien Bleu ou les jus de treille de Lavaux estampillés Tyalo.

Et que se met-on sous la dent, une fois choisi le nectar? Tartare de veau au citron confit et sauce hollandaise, poivrons-pesto-anchois ou poêlée de cèpes, de petits plats façon pintxos (les tapas basques) mitonnés par Victor Freiburghaus, qui se verra bientôt remplacé par Antoine Paulin, actuellement formé au Bombar. Bref, le Café Marius ne redeviendra jamais un «bar à tout».

