Au Café de la Tour, un poste de ravitaillement pour les promeneurs de chiens du bois de la Bâtie. MAGALI GIRARDIN

Les jours de pluie, ça sent le chien mouillé à «Toutouccino», un bar à chiens, premier du nom, capable d’accueillir 20 clients et 15 animaux à la fois. L’adresse, vite? Elle n’est pas à Genève, malheureusement. C’est une amie de Julie, habitant en Île-de-France, qui la lui signale sur une carte postale envoyée de Meaux. Plus de 500 kilomètres de route pour aller boire un «pas trop chaud» avec son animal de compagnie. Mauvais bilan carbone.