Place financière – Baptême du feu vendredi pour le futur boss de Credit Suisse D’importants actionnaires de la deuxième banque du pays veulent sanctionner le responsable des risques au conseil d'administration. Philippe Rodrik

L’élection d’António Mota de Sousa Horta-Osório comme nouveau président du conseil d’administration de Credit Suisse devrait être confirmée vendredi. EPA

Baptême du feu vendredi pour António Mota de Sousa Horta-Osório! Le prochain président du conseil d'administration de Credit Suisse, successeur d’Urs Rohner, doit en effet se préparer à une assemblée générale ordinaire des actionnaires, aussi virtuelle qu’intense, le 30 avril. De grands actionnaires se mobilisent pour que le responsable des risques du «board», Andreas Gottschling, soit sanctionné.

Cette tension apparaît comme la suite logique de lourdes pertes subies par Credit Suisse et révélées au début du printemps. Des opérations liées aux fonds d’investissement Greensill Capital et Archegos Capital Management ont en effet laissé apparaître des découverts se comptant en milliards de francs. Du coup, le gestionnaire d’actifs américain Harris Associates, détenteur de plus d’un dixième du capital-actions de Credit Suisse, recommande à tous les actionnaires de la banque de ne pas réélire Andreas Gottschling, comme l’a révélé lundi matin le quotidien britannique «Financial Times».