Liberté de création – Bannir ou montrer: que faire de l’œuvre d’un artiste criminel? La décision du Mamco d’imposer un moratoire sur le travail du plasticien français Claude Lévêque, accusé de viols sur mineurs, réactive un débat complexe. Irène Languin

Le 8 mars 2020 à Toulouse, la foule défilait à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. De nombreux slogans faisaient référence à la colère suscitée par le César attribué au réalisateur Roman Polanski. Hans Lucas/AFP

L’affaire est absolument glaçante. Récemment révélées par «Le Monde», les accusations de pédocriminalité portées par le sculpteur Laurent Faulon, né en 1969 et établi depuis près de vingt ans à Genève, à l’encontre du plasticien français Claude Lévêque ont bouleversé le milieu de l’art contemporain. En février 2019, le premier a dénoncé par courrier à la procureure de Bobigny (France) les abus que le second, 67 ans aujourd’hui, lui aurait fait subir entre ses 10 ans et ses 17 ans, ainsi qu’à ses deux frères aînés. Quelques semaines plus tard, le Parquet ouvrait une enquête pour «viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans». La procédure contre l’artiste est en cours et il n’a pas encore été jugé.