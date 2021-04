Non-mixité – Bannir les Blancs des réunions, est-ce utile? Contrairement à la France, le syndicat étudiant genevois n’organise pas de réunions interdites aux personnes blanches, mais soutient l’idée. Tour d’horizon dans l’univers antiraciste. Marianne Grosjean

Manifestation contre le racisme et les violences policières le 3 juillet 2020, à Genève. Image d’illustration. Pierre Albouy

Interdit aux Blancs. En des termes plus policés, on dira «en mixité choisie avec des personnes racisées». Il s’agit pourtant de la même chose, à savoir de réunions publiques où les personnes à la peau blanche ne sont pas les bienvenues. Cette indication a créé la controverse en France récemment, lorsque la présidente du syndicat étudiant UNEF a reconnu que de telles réunions étaient organisées. Justifiée pour une gauche multiculturaliste qui entend combattre le racisme par l’empowerment (l’autonomisation, en français) des «personnes racisées», intolérable pour une gauche universaliste et la droite qui n’y voient rien d’autre que de la discrimination basée sur la couleur de peau, la non-mixité divise chez nos voisins.