La première attraction pour nous, les enfants, était le début de l’excursion: avec ses doigts agiles, le conducteur du car postal insérait les pièces de monnaie dans les différentes ouvertures de sa caisse: de la pièce de cinq francs à celle de cinq centimes. Puis il remettait un billet fraîchement imprimé. De nombreuses années se sont écoulées depuis lors. Or cette procédure à l’avant du car postal est restée quasi identique jusqu’à aujourd’hui. Mais cela pourrait bientôt changer.

À l’avenir, on n’achètera plus de billets auprès du chauffeur. Et on ne pourra plus utiliser de l’argent liquide. C’est ce qu’a récemment annoncé Christian Plüss, le directeur de CarPostal Suisse, dans une interview accordée à CH Media. À la place, des distributeurs automatiques seront installés dans les véhicules.