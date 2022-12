Situation des femmes afghanes – Bannies des universités pour «non-respect du code vestimentaire» Le ministre de l’Enseignement supérieur taliban avait ordonné mardi soir la fermeture des universités aux étudiantes sans donner d’explications.

Les jeunes filles étaient déjà exclues des écoles secondaires (photo d’illustration) KEYSTONE

Les universités d’Afghanistan ont été interdites aux femmes car ces dernières ne «respectaient pas le code vestimentaire», a justifié jeudi le ministre de l’Enseignement supérieur taliban lors d’une interview à la télévision d’état.

«Ces étudiantes qui se rendaient à l’université (…) ne respectaient pas les instructions sur le hijab (foulard couvrant la tête et le cou). Le hijab est obligatoire dans l’islam», a déclaré Neda Mohammad Nadeem. Selon le ministre, les filles qui étudiaient dans une province éloignée de leur domicile «ne voyageaient pas non plus avec un ‘mahram’, un accompagnateur masculin adulte».

«Notre honneur afghan ne permet pas qu’une jeune femme musulmane d’une province se retrouve dans une province éloignée sans que son père, son frère ou son mari ne l’accompagne», a-t-il déclaré.

Mardi soir, dans une lettre laconique, le ministre a ordonné à toutes les universités publiques et privées du pays d’empêcher les étudiantes de suivre des cours pour une durée indéterminée, sans donner d’explications.

Après la prise de contrôle du pays par les talibans en août 2021, les universités ont été contraintes d’adopter de nouvelles règles, notamment pour séparer filles et garçons pendant les heures de classe. Les femmes n’étaient autorisées à recevoir des cours que par des professeurs du même sexe ou des hommes âgés.

Cette nouvelle atteinte aux droits des femmes a été un choc pour de nombreuses jeunes filles du pays déjà exclues des écoles secondaires et a suscité des condamnations internationales.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.