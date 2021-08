Découverte de quatre nouvelles œuvres – Banksy ne prend pas de vacances Le style et l’ironie de quatre nouveaux pochoirs font croire que le street-artiste est à l’œuvre au nord-est de Londres. S’il n’a pas encore confirmé sur ses réseaux sociaux être l’auteur de quatre nouveaux pochoirs, ses fans y croient! Florence Millioud-Henriques

À Lowestoft, côte est de l’Angleterre, l’un des premiers pochoirs repérés récemment et qui pourrait être de Banksy. KEYSTONE

Cela fait un petit moment qu’on n’avait plus de nouvelles – graffées – de Banksy! Les dernières, avérées, datent de mars 2021 avec un prisonnier qui se fait la malle sur les murs d’une prison des environs de Londres ou de décembre 2020: le street-artiste à l’identité la plus recherchée au monde avait alors laissé quelques miasmes peints sur un mur de Bristol. Le fait d’une vieille dame prise d’un éternuement intempestif qui lui fait perdre ses moyens, sa canne, son sac à main et… oublier les gestes barrières!

Un peu plus tôt dans l’année, le Britannique, c’est ce que l’on sait de lui en plus qu’il vaut des millions sur le marché de l’art très officiel, s’était aussi vendu sur les réseaux en confiné tournant en rond dans sa salle de bains et lâchant une tribu de rats déchaînés – sa signature favorite et anagramme du mot art – partis à l’assaut de la lunette des toilettes, de l’évier, du miroir, etc. Avec un commentaire qui lui ressemble: «Ma femme déteste quand je travaille à la maison!»