Grand-Saconnex – Bandes rivales et insécurité dans le quartier du Pommier

La police a dû intervenir fin janvier pour des coups de couteau et constate une «résurgence d’actes de violence».

Bandes rivales et insécurité dans le quartier du Pommier

Depuis l’été passé, une habitante du quartier du Pommier, au Grand-Saconnex, tire la sonnette d’alarme: «L’insécurité s’est installée dans le quartier.» Et de citer plusieurs exemples, entre «rodéo de voitures et de scooters, cris, bagarres, agression et une jeune fille qui appelle à l’aide». Elle dit devoir appeler la police au moins une fois par semaine. Elle a réitéré son appel au dernier Conseil municipal.

Dans une réponse écrite à cette habitante, l’Exécutif avait confié cet été être «très conscient des différents problèmes dans le quartier du Pommier», tout en précisant que la Commune et la police municipale tentaient d’y remédier et qu’ils avaient informé la police cantonale à plusieurs reprises pour solliciter son aide et son intervention «car les débordements de violence dépassent largement les prérogatives de la police municipale».