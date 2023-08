Bande dessinée – Peggy Adam s’aventure dans le monde sauvage L’autrice genevoise explore les relations entre humains et animaux dans «Emkla». Ambiance à la Ramuz pour un nouvel album teinté de surnaturel. Philippe Muri

«Emkla», extrait de la couverture. Le nouvel album de Peggy Adam entrelace différents thèmes au fil d’un récit tendu. ÉDITIONS ATRABILE

Elle adore partir en randonnée. Se promener dans la montagne, carnet de croquis à portée de main ou pas, observant tout à la fois la nature ambiante et les animaux de passage. Peggy Adam apprécie le côté méditatif de ces moments de solitude. «Ça me ressource», dit-elle en savourant une boisson chaude à la terrasse d’un café de Plainpalais. Au cours d’une de ses balades, la dessinatrice genevoise, également enseignante à la Haute École d’art et de design (HEAD), a pu observer de près martres, chamois et chevreuils. Un moment magique. Comme cette rencontre inopinée avec un gypaète barbu, dans les Grisons. «J’en ai eu les larmes aux yeux, d’émotion.»

«Mes histoires se terminent toujours mal» Peggy Adam, autrice.

Peggy Adam aime le lien qui relie animaux et humains. Un aspect qu’elle développe, parmi d’autres, dans son nouvel album, «Emkla», publié chez Atrabile, éditeur du cru. Un opus dont on pressent qu’il pourrait bien figurer en bonne place parmi les nominés au Prix Töpffer Genève, remis le 30 novembre prochain.

«Emkla», extrait. Un conte sans morale en forme d’aventure à la Jack London. ÉDITIONS ATRABILE

En couleurs directes – une première pour elle – l’autrice des «Sales gosses» et de «La Gröcha» entrelace différents thèmes au fil de ce récit tendu. Animisme, désir d’indépendance, poids des croyances liées aux traditions, dérèglement climatique et catastrophe naturelle se mêlent au cours d’un conte sans morale en forme d’aventure à la Jack London.

L’irruption du surnaturel

«Mes histoires se terminent toujours mal», prévient Peggy Adam en souriant derrière ses lunettes de soleil. «Le surnaturel y fait irruption petit à petit. J’utilise souvent la notion de rêve. Personnellement, il m’arrive de revoir en songe certains morts de ma famille, des proches. Je transpose cela dans mes albums. J’aime bien l’idée que les défunts ne le sont pas vraiment tant qu’ils existent dans notre esprit.»

«Emkla», extrait. La rébellion de l’héroïne de l’album va se heurter autant aux idéologies craintives des habitants de son village qu’à des éléments naturels devenus incontrôlables. ÉDITIONS ATRABILE

Tels des zombies aux yeux vides, des êtres chers disparus côtoient ainsi le quotidien de l’héroïne d’«Emkla». Entre forêt et montagne, cette jeune femme anonyme tout juste sortie de l’adolescence ressasse une envie de quitter la communauté qui l’entoure, recluse dans un hameau isolé. Sa rébellion va se heurter autant aux idéologies craintives des habitants de son village qu’à des éléments naturels devenus incontrôlables. Sur ce monde sauvage plane une menace diffuse, symbolisée par une nuée d’oiseaux inquiétants. Telle une abstraction vengeresse, Emkla régirait notamment les rapports entre humains et non-humains.

«À l’origine d’«Emkla», il y a une histoire que je racontais à ma fille lorsqu’elle avait trois ans. Une version plus mignonne du récit que j’ai développé.» Peggy Adam, autrice.

«Ce livre puise à deux sources différentes», explique Peggy Adam, qui aime bien lier des phénomènes inexplicables à des éléments plus concrets. «À l’origine, il y a une histoire que je racontais à ma fille lorsqu’elle avait trois ans. Une version plus mignonne du récit que j’ai développé, mais où existait déjà une entité protectrice de la nature et des hommes. C’est ma fille qui a choisi le nom d’«Emkla», à consonance nordique. Par ailleurs, j’ai aussi songé à une phrase de Diderot dans «Le rêve de d’Alembert», qui souligne que les espèces se transforment, évoluent, et peuvent être remplacées par une autre espèce. Une interprétation du cycle de la nature que je retranscris graphiquement dans certains passages.»

«Emkla», extrait. Une des séquences fortes d’un album qui n’en manque pas. ÉDITIONS ATRABILE

L’ombre de Charles Ferdinand Ramuz s’étend sur ces belles pages au verbe sec, riches de séquences muettes laissant s’emballer l’imaginaire. «Ah, Ramuz, j’adore! Il me fait vibrer. J’ai presque tout lu de lui. J’aime sa poésie brute, sa manière de raconter dans laquelle il analyse finement les relations humaines. Jean Giono me procure un bonheur assez semblable.»

Géographie imaginaire

Afin d’enraciner «Emkla» dans le réel, Peggy Adam a d’abord songé à représenter des décors typiquement vaudois. Elle y a finalement renoncé, s’inspirant au niveau architectural d’un hameau du Lötschental où elle avait été invitée. Pour certaines images, elle a aussi songé à l’adaptation réalisée en 1987 par Claude Goretta de «Si le soleil ne revenait pas», d’après C.F. Ramuz.

«Emkla», extrait de l’album. Certaines pages muettes laissent s’emballer l’imaginaire. ÉDITIONS ATRABILE

«La géographie des lieux, je l’ai inventée afin de ne pas me retrouver limitée. Il me fallait un village avec un torrent, près d’une montagne. Quand mon héroïne escalade une falaise, j’ai songé au Creux-du-Van. Mais rien n’est situé précisément.» Finalement, «Emkla» apparaît à sa dessinatrice comme un mélange de sentiments divers. «Sans parler directement de moi, mes livres m’ont toujours permis de retranscrire des préoccupations personnelles.»

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

