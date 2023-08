Bande dessinée – Les nus féminins du Louvre se révoltent Dans un roman graphique bien dans son époque, Zelba se sert de l’art comme d’une métaphore pour évoquer la condition de la femme. Philippe Muri

«Le grand incident», extrait de la couverture. Drôle et enlevé, le récit de Zelba porte un regard critique sur la sexualisation de la nudité féminine. ÉD. FUTUROPOLIS

Ancienne championne du monde junior d’aviron, Wiebke Petersen, alias Zelba, crée des livres pour aborder des sujets de société qui la touchent. Après «Dans le même bateau», récit autobiographique sur son expérience de sportive de haut niveau en ex-Allemagne de l’Est, elle avait abordé de manière très personnelle la fin de vie de sa mère et la mort assistée avec «Mes mauvaises filles».

Elle ne s’investit pas moins dans «Le grand incident», apparemment plus fictionnel que ses précédents albums. Une «fable burlesque», dit cette jeune quinquagénaire à propos de ce roman graphique portant un regard critique sur la sexualisation de la nudité féminine dans la société actuelle comme dans l’histoire de l’art. À mi-chemin graphiquement entre réalisme et caricature, Zelba propose un récit drôle et enlevé sur la place de la femme, tout en rendant un hommage au Musée du Louvre et à ses œuvres d’art.

«Le grand incident», extrait. Femme de ménage au Louvre, Teresa est la confidente des statues. ÉD. FUTUROPOLIS

Le pitch? Dans le plus grand musée du monde, les sculptures de femmes nues en ont plus qu’assez des remarques obscènes et des gestes déplacés de certains visiteurs masculins, tendance bas du front. Une situation dont elles sont victimes quotidiennement, tout comme les filles d’Ève représentées en tenue légère dans les œuvres peintes. L’ensemble des lésées décident de se rebeller en devenant invisibles aux yeux des visiteurs…

Face à cette situation aussi inédite qu’irrationnelle, les responsables du Louvre paniquent. Que faut-il faire? Boucler les lieux? Jamais l’institution parisienne n’a connu de fermeture complète depuis l’occupation nazie. La réputation du célèbre musée est en jeu. Sans parler des aspects financiers… Cocasse autant qu’osée, la solution viendra d’une femme de ménage, Teresa, employée depuis trente ans au Louvre et devenue au fil du temps la confidente des muses exposées.

«Le grand incident», extrait. Le propos s’ancre dans le réel derrière un ton faussement burlesque et détaché. ÉD. FUTUROPOLIS

Intelligent et très documenté, le propos s’ancre dans le réel derrière un ton faussement détaché. Sous la plume de Zelba, une jeune conservatrice du département peinture remarque que dans l’art ancien le nu féminin se retrouve fréquemment abonné aux poses de soumission et d’humiliation, à l’inverse des corps masculins dont la nudité exalte le courage et la force virile. Bien dans son époque, l’autrice et illustratrice allemande se sert de l’art comme d’une métaphore pour évoquer la condition de la femme. Difficile de ne pas s’identifier aux préoccupations des héroïnes de ce «Grand incident» qui ne laissent jamais de marbre.

