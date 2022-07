Chantier en ville, début août – Bande cyclable et revêtement phonoabsorbant sur l’axe Pictet-de-Rochemont Des voies réservées aux vélos vont être créées reliant la route de Chêne et le quai Gustave-Ador. Des déviations seront mises en place pour la durée du chantier du 2 au 6 août. Olivier Bot

Les travaux sur l’avenue Pictet-de-Rochemont commencent début août. Lucien FORTUNATI

Des travaux auront lieu du 2 août au 6 août 2022 sur l’avenue Pictet-de-Rochemont afin d’aménager de nouvelles bandes cyclables de part et d’autre de l’axe. Ces travaux permettront également de mettre en place un nouveau revêtement phonoabsorbant, afin de diminuer le bruit routier pour les riverains.



«Les aménagements cyclables qui vont être prochainement réalisés sur l’avenue Pictet-de-Rochemont, la rue François-Versonnex et la rue de la Scie offriront un itinéraire sécurisé et continu entre la route de Chêne et le quai Gustave-Ador», précise un communiqué de la Ville. Le réseau cyclable grandit et ces nouveaux aménagements viendront connecter la Voie verte et la gare des Eaux-Vives aux pistes cyclables existantes autour de la rade.

Bruit de la route divisé par deux

Ce projet est issu de la task force vélo, coprésidée par Serge Dal Busco et Frédérique Perler, et qui regroupe des techniciens des deux administrations. L’objectif de cette task force est de concentrer les ressources et les priorités de la Ville et du Canton sur des projets majeurs en termes de mobilité douce, complexes à réaliser, afin de pouvoir les mettre en place de manière concertée et rapide.

Déviations pour travaux Afficher plus Pour permettre le déroulement rapide de ces travaux, l’axe Pictet-de-Rochemont sera fermé à la

circulation pendant le chantier. Des déviations seront mises en place en fonction des étapes de

travaux: – Via rue du 31-Décembre/quai Gustave-Ador et via rue de l’Amandolier/route de Malagnou

rue A.-Lachenal en direction du pont du Mont-Blanc.

– Via boulevard Helvétique/route de Malagnou et quai Gustave-Ador/rue du 31-Décembre

route de Frontenex en direction de la sortie de la ville.



L’espace nécessaire à la réalisation de ces bandes cyclables a pu être dégagé en réorganisant et uniformisant les largeurs des voies de circulation existantes pour le trafic automobile. La présélection sur la rue François-Versonnex pour tourner à gauche dans la rue des Eaux-Vives est supprimée. L’accès au quartier des Eaux-Vives pour le trafic s’effectuera par le quai Gustave-Ador. Cette mesure, associée à une redistribution des voies de circulation sur l’ensemble de l’axe, donne la possibilité de créer environ 850 mètres dans chaque sens pour cet itinéraire cyclable structurant, soit près de 1,7 km d’aménagements au total.



La pose de revêtement phonoabsorbant induira une réduction sonore de 3 à 5 décibels. Cela correspond, pour l’oreille humaine, à une baisse de moitié du bruit routier. Les habitants en bénéficieront autant le jour que la nuit. Ces aménagements contribuent à une meilleure qualité de vie en ville, que cela soit pour favoriser la mobilité douce ou pour protéger les habitants du bruit routier. Les nouvelles bandes cyclables et les voies de circulation réorganisées seront ensuite marquées et la signalisation verticale adaptée.



Les Transports publics seront également déviés. «Il est fortement recommandé aux conducteurs et conductrices de véhicules motorisés d’éviter ce secteur aux dates indiquées et de privilégier d’autres itinéraires», conclut ce texte.



Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.