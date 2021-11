Canton de Fribourg

Le PLR sortant Didier Castella est actuellement en tête après les résultats de 112 des 129 communes. Il est suivi par le socialiste Jean-François Steiert et la Verte Sylvie Bonvin-Sansonnens.

L’élection du Conseil d’État fribourgeois se dirige vers un ballottage général. Le PLR sortant Didier Castella caracole en tête, après les résultats de 112 des 129 communes. Le centriste sortant Jean-Pierre Siggen, ministre le mieux élu en 2016, est en difficulté.

La majorité absolue se situe pour l’heure à 26’164 suffrages. Devant dès les premiers résultats dimanche après midi, Didier Castella en obtient 20’888. Le PS sortant Jean-François Steiert suit avec 20’789 suffrages, devant la Verte Sylvie Bonvin-Sansonnens, présidente du Grand Conseil cette année, avec 18’794 suffrages.

La conseillère nationale Valérie Piller Carrard apparaît en quatrième position avec 18’730 suffrages. Les trois dernières places électives reviennent au centriste sortant Olivier Curty (18’498 suffrages), au PLR Romain Collaud (17’037) et à Jean-Pierre Siggen (15’635), ce dernier connaissant un dimanche après-midi difficile.

Centre: troisième siège en danger

Jean-Pierre Siggen, en charge de l’instruction publique, est talonné par la troisième candidate socialiste Alizée Rey, qui obtient 15’268 suffrages. L'alliance de gauche déploie de la sorte tous ses effets au premier tour, avec le neuvième rang intermédiaire de la chrétienne-sociale Sophie Tritten (14’650 suffrages).

Quant à la troisième candidate centriste, Luana Menoud-Baldi, elle est pour le moins à la peine, avec son dixième rang (11’783 suffrages). Du coup, le Centre est sur le point de perdre son troisième siège au Conseil d’État. Pour rappel, le gouvernement sortant comprend deux libéraux-radicaux et deux socialistes.

Les observateurs s’attendent à un ballottage général, contrairement à il y a cinq ans où quatre candidats avaient été élus au premier tour. Les quatre candidats UDC sont décrochés et occupent les rangs 11 à 14: Philippe Demierre, donné comme étant potentiellement favori du parti, n’arrive qu’au douzième rang.

Quatre sortants

Cette année, seuls quatre des sept conseillers d’État sortants briguent un nouveau mandat. Anne-Claude Demierre (PS), Georges Godel (Centre) et Maurice Ropraz (PLR) ne se représentent pas. Comme prévu, la course à l’exécutif apparaît très disputée, avec 19 candidats (cinq de plus qu’en 2016), dont neuf femmes.

Le nombre de candidatures au gouvernement s’explique notamment par l’éclatement des forces. En 2016, PDC, PLR et UDC avaient tenté une alliance inédite qui avait finalement profité aux deux premiers et laissé la troisième sur le carreau. Cette fois, la droite part en ordre dispersé, avec des démocrates du centre libres de tout quota.