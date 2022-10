Football – Ballon d’or: Karim Benzema touche enfin au Graal L’attaquant français du Real Madrid a décroché la récompense suprême lundi soir à Paris. Il devient le cinquième joueur français à décrocher le trophée. Renaud Tschoumy

Karim Benzema est le cinquième joueur français à remporter le Ballon d’Or. AFP

À près de 35 ans – 34 ans et 302 jours pour être précis –, Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or de France-Football, sacrant le meilleur footballeur de l’année. L’attaquant français du Real Madrid, grand favori de cette élection, a sans surprise été nommé par les 100 journalistes de 100 pays différents désignés pour cette élection. La cérémonie s’est déroulée au théâtre parisien du Châtelet, devant un parterre de célébrités et de stars du foot – actuelles ou passées.

Benzema devient le cinquième Français à remporter le Ballon d’Or, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998), et il a reçu son trophée des mains de «Zizou», l’une de ses deux idoles (avec le Brésilien Ronaldo).

Ce sacre tardif représente une récompense méritée pour un joueur dont la carrière a été ponctuée de hauts et de bas. Arrivé au Real Madrid en 2009, il a inscrit pour le club de Bernabeu un total de 409 buts en 782 matches. Il sort d’une saison incroyable, ponctuée d’une victoire en Ligue des Nations avec la France, puis du titre de champion d’Espagne et en Ligue des champions avec le Real.

Englué dans une affaire de chantage à la sex-tape en 2015, il ne sera plus sélectionné en équipe de France pendant cinq ans et demi. Après avoir été condamné à un an de prison avec sursis, il bénéficie de la clémence du sélectionneur Didier Deschamps et fait son retour avec les Bleus en 2021. Il compte aujourd’hui 37 buts en 87 sélections malgré sa longue absence.

«Benzema symbolise une esthétique du football, une manière de produire un jeu soyeux», n’hésite pas à dire de lui Vincent Duluc, journaliste à L’Équipe et référence s’il en est du football français.

«Recevoir ce trophée devant vous, devant ces millions de téléspectateurs, c’est une fierté incroyable, a réagi Benzema après avoir reçu son trophée. Cela me fait repenser à quand j’étais petit, quand je rêvais d’être footballeur professionnel. J’ai toujours eu deux modèles dans ma carrière, ce sont Zidane et Ronaldo. Ils sont tous les deux dans la salle ce soir, cela rend ce moment encore plus particulier. J’ai eu des moments difficiles, c’est vrai, mais je me suis toujours accroché. C’est donc un grand honneur qui m’est fait ce soir.»

Karim Benzema à son arrivée au théâtre du Châtelet, lundi soir à Paris. AFP

Renaud Tschoumy

