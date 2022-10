CONCOURS | 10 dossards à gagner – Balexert 20km de Genève Gagnez 10 dossards pour les Balexert 20km de Genève le dimanche 6 novembre 2022.

Balexert 20km de Genève DR

Rendez-vous pour la 5ème édition des Balexert 20km de Genève dimanche 6 novembre 2022. C'est le challenge idéal pour se fixer un objectif en fin de saison. Moins long qu’un marathon, l’événement propose plusieurs distances à faire seul ou en relais.

Le parcours sillonne la Genève Internationale, s’en va ensuite vous faire découvrir la campagne genevoise pour terminer sur les rives du Léman avec une vue sur le magnifique Jet d’Eau.

Cette année, 2 distances et 6 formats de course sont à votre disposition. Vous pouvez parcourir les distances de 20 KM et 10 KM individuellement ou en relais. Le format 10 KM est également disponible en Marche ou Marche Nordique.

20kmgeneve.com/balexert

Délai de participation : mercredi 19 octobre à 23h.

