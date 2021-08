Football – Bâle surpris mais qualifié aux tirs au but Le FC Bâle a tremblé, a douté, mais est parvenu rattraper un retard d’un but en prolongation et arracher sa place en Conference League aux tirs au but. Thibaud Oberli

Un contact entre Arthur Cabral de Bâle et le gardien de Hammarby David Évincé qui évoque bien à quel point le match a été disputé pour accéder à la Conference League. AFP

Des sueurs froides en Suède. Le FC Bâle se rendait ce jeudi à Hammarby avec un avantage de 2 buts, grâce à leur victoire 3-1 au match aller. Un cousin qui semblait confortable, mais qui n’a pourtant pas suffi pour s’imposer dans le temps réglementaire.

Jon Fjoluson, en forme, s’est offert un doublé face aux Rhénans (48e, 54e). Assez pour arracher les prolongations face aux hommes de Patrick Rahmen, qui n’ont pas réussi à faire trembler les filets dans le temps réglementaire et définitivement se qualifier.

Le cauchemar a continué pour les Bâlois lorsque Ouattara Mohammed transformait une occasion à la 101e minute, synonyme d’élimination pour les Rhénans.

C’était sans compter l’entrée en jeu du remuant Afimico Pululu pour Valentin Stocker (103e). C’est le nouvel entrant qui a obtenu un penalty, bien transformé (109e) par le serial buteur Arthur Cabral (15 buts en 10 matches). De quoi arracher une séance de tirs au but aussi angoissante que cette fin de rencontre ultra-disputée.

Bâle comptait déjà deux longueurs d’avance après les deux premiers tirs au but, qui sont passés au-dessus de la cage de Lindner. Ce dernier n’est pas passé loin de sortir de 3e. Mais Pelmard, troisième tireur Bâlois, voyait sa tentative sortie par le portier. Bâle ne comptait alors plus qu’une longueur d’avance. Les réussites de Pululu et Cabral scellaient alors la qualification bâloise, difficilement arrachée.

