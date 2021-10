Football – Bâle prend la bonne route En Conference League, les Rhénans sont déjà proches de sortir des poules. La victoire 3-1 contre l’Omonia Nicosie jeudi leur assure un joli matelas. Valentin Schnorhk

Bâle s’est très bien placé pour la suite de la compétition. keystone-sda.ch

Il faut peut-être déjà cocher la date du jeudi 9 décembre. À Bâle, en tout cas, on serait bien inspiré d’y penser déjà. C’est sans doute ce jour-là, à Saint-Jacques, que se décidera l’avenir en Conference League des Rhénans. Ce sera face à Qarabag, et il s’agira de déterminer qui terminera leader (et donc directement qualifié en 8es de finale) et 2e (pour disputer un «barrage» contre un 3e d’Europa League). Car ce jeudi, l’équipe de Patrick Rahmen s’est presque assurée de passer les poules, après sa victoire 3-1 contre l’Omonia Nicosie.

Il manque encore la référence arithmétique pour l’affirmer franchement. Mais avec six points d’avance sur le troisième à mi-parcours, le FCB est très bien engagé, en partageant la tête avec Qarabag. Une satisfaction. Mais on ne s’attendait pas à moins, vu le passif européen du club bâlois. Depuis son match nul contre les Azerbaïdjanais lors de la 1re journée, il est en tout cas au rendez-vous. Avec une domination globale. Ce fut encore le cas face à l’Omonia Nicosie ce jeudi.

L’instant de Cabral

On pourra toujours arguer que ce penalty concédé maladroitement par Eray Cömert et transformé par Jordi Gomez à la 26e minute avait remis les Chypriotes dans le match, mais ce fut une de leurs rares occasions. Bâle n’était pas transcendant, mais il était régulièrement dangereux, trouvant la faille dès la 19e. Un bel échange dans la surface entre Fabian Frei et Pajtim Kasami, ce dernier trouvant le poteau. L’ancien espoir de Liverpool pouvait alors surgir pour ouvrir le score.

Et puis, parce que c’est toujours ou presque ainsi avec Bâle cette saison, Arthur Cabral a bien sûr eu droit à son instant. Sans être spectaculaire pour cette fois, puisque c’est sur penalty que le Brésilien a marqué son but forfaitaire (41e). Les Rotblau en ont ajouté un troisième, par Edon Zhegrova en fin de match, après quelques légères frayeurs. Qu’importe, ces trois points supplémentaires constituaient l’objectif essentiel de la soirée. Et c’est dans un mois et demi, à condition de faire le travail lors des deux prochaines parties, que l’enjeu sera des plus sérieux.

Bâle - Omonia Nicosie 3-1 (2-1) Afficher plus Parc Saint-Jacques, 10 056 spectateurs. Arbitre: Mme Frappart (FRA). Buts: 19e Millar 1-0. 26e Gomez (penalty) 1-1. 41e Cabral (penalty) 2-1. 88e Zhegrova 3-1. Bâle: Lindner; Lang, Cömert, Pelmard, Tavares; Kasami, Frei (64e Quintilla); Zhegrova (89e Stocker), Males (89e Esposito), MIllar (72e Ndoye); Cabral (72e Palacios).Entraîneur: Patrick Rahmen. Omonia Nicosie: Uzoho; Psaltis, Lang, Panayiotou, Lecjaks (46e Kiko); Loizou (66e Papoulis), Gomez (46e Bachirou), Tzioni, Diskerud (46e Abdullahi); Duris, Scepovic (46e Kakoullis).Entraîneur: Henning Berg. Avertissements: 40e Gomez. 92e Duris.

La Roma humiliée en Norvège Afficher plus Deux grosses surprises ont agrémenté la soirée de Conference League. La première est venue de Norvège où la Roma de José Mourinho s’est inclinée 1-6 contre Bodoe-Glimt. Menée 1-2 à la mi-temps, l’AS Rome a encaissé quatre buts en 28 minutes dans la seconde période. Du coup, les Norvégiens (7 points) prennent la tête du groupe C devant les Romains (6). Au prochain tour, Bodoe-Glimt ira jouer à Rome. L’autre gros qui est tombé jeudi, c’est Tottenham. Les Anglais sont revenus battus des Pays-Bas où ils ont perdu 0-1 contre le Vitesse Arnhem. Dans ce groupe, Rennes, qui s’est imposé 2-1 à Mura, est en tête (7 points), devant Arnhem (6) et la Roma (4).

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. @schn_val

