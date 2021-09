Immersion dans l’espace urbain – Balades sensibles sur le territoire de la danse Ce week-end, le Pavillon de la place Sturm invite à explorer sa géographie environnante à travers trois promenades artistiques. Katia Berger

Olga Kokcharova, Aurélien Reymond et Les Dénominateurs communs conduiront tour à tour leurs «marches exploratoires» dans le quartier quadrillé de l’église russe cette fin de semaine. DR

Six mois déjà qu’il ondule officiellement au beau milieu de la place Sturm. Un semestre entier que, sur les gravillons qui bordent l’église russe, se pavane un danseur accompli, dont le corps a la particularité de contenir d’autres danseurs. Alors, oui, les férus, trépignant de voir se matérialiser un Pavillon rêvé depuis 2007, se sont déjà plusieurs fois rendus sur place, d’abord pour admirer l’élégant bâtiment en bois, puis pour tâter les premières pièces qu’il avait dans le ventre. N’empêche, les circonstances sanitaires ont bel et bien flouté l’ouverture de la salle. L’ont diluée dans le temps – jusqu’à l’inauguration, ce jeudi, du lustre cinétique conçu par Rudy Decelière pour irradier son foyer. D’où l’invitation, effective ce week-end, que lance une seconde fois la chorégraphe des chorégraphes Anne Davier à explorer le quartier truffe en l’air, sur le pas de trois artistes que coordonne l’association Chantier ouvert, vouée à sensibiliser le public à l’architecture.

Originaire de Sibérie, Olga Kokcharova conjugue ses expertises de musicienne et d’architecte paysagiste pour prendre le pouls de la ville au gré des événements qui surviennent. Pour accéder au cœur d’un espace urbain qu’elle considère comme un organisme vivant, elle privilégie le son, tel qu’il surgit hasardeusement, mais qu’elle capte avec la plus grande attention. À sa marche proposée vendredi soir s’articulera, le lendemain, celle de l’historien de l’architecture Aurélien Reymond, qui se concentrera quant à elle sur la géologie «caverneuse» du secteur, propice aux mythes populaires les plus féconds. Dimanche, c’est le collectif genevois Les Dénominateurs communs qui ira traquer une dramaturgie plus sociologique du voisinage, sur la piste de ceux qui l’habitent, voire qui le hantent, et dont la troupe sait intercepter les voix.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature.

