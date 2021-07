Création théâtrale itinérante – Balade poétique à Genève Onze comédiennes et comédiens s’emparent de la Vieille-Ville et des Bains des Pâquis pour lire des lettres anonymes envoyées durant le second confinement. Philippe Muri

Alexandre Dimitrijevic , Aurelia Platon et Leo Mohr posent aux Bains des Pâquis où se déroulera une partie de «Correspondances», le projet de lectures théâtralisées dont ils sont les responsables. MAGALI GIRARDIN

Le projet tient de l’ovni culturel. Samedi et dimanche, onze comédiens s’emparent des rues pour faire entendre la voix d’une cinquantaine d’auteurs genevois. Imaginé comme une création théâtrale itinérante, «Correspondances» se présente comme une balade immersive au cœur de la cité puis aux Bains des Pâquis. Originale et poétique, cette performance urbaine s’appuie sur des lettres échangées par des anonymes durant le second confinement. Des échanges intimes retravaillés pour être adaptés aux contraintes de l’espace public.

Pour apprécier ces «Correspondances» inédites, il faudra se rendre initialement sur la place Neuve. Puis, sous la direction de deux maîtres de cérémonie, les spectateurs rejoindront le mur des Réformateurs. Si la météo le permet, un acteur ou une actrice commencera à lire une lettre au pied de la statue de Calvin. À quelques mètres, faisant face à Knox, quelqu’un lui répondra en lisant une autre missive. Un échange à poursuivre d’étape en étape, notamment sur la Treille, aux Canons, à la place du Bourg-de-Four et devant la cathédrale Saint-Pierre. Le soir, les lectures se poursuivent aux Bains des Pâquis, pour un deuxième acte joué à la tombée de la nuit.