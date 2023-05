Investiture du gouvernement genevois – Baisses d’impôts et climat composent le discours de Saint-Pierre Le nouveau Conseil d’État, par la voix de son président, Antonio Hodgers, a prononcé à la cathédrale le traditionnel discours marquant les intentions du collège pour la législature. Rachad Armanios

Les sept membres du Conseil d’État genevois, réunis à la cathédrale Saint-Pierre, prêtent serment. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Garantir la stabilité de notre société et le fonctionnement de l’État, offrir des perspectives d’avenir concrètes, et favoriser les libertés et les droits individuels. Telles sont les orientations fondamentales du nouveau Conseil d’État pour Genève.