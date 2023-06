Fiscalité genevoise – Baisse d’impôts: le Centre

prend le Conseil d’État au mot Après le PLR et le MCG, le parti dépose son projet dans la foulée du discours de Saint-Pierre. Marc Bretton

Jacques Blondin, député et président du Centre. © Magali Girardin MAGALI GIRARDIN

«Des résultats durablement positifs dans les comptes devraient nous permettre d’envisager un allègement de l’impôt, afin de redonner à nos citoyennes et citoyens, notamment de la classe moyenne, du pouvoir d’achat.» La semaine passée, le discours de Saint-Pierre donnait le «la» de la législature et sa promesse de baisser les impôts n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.



Ainsi, le parti du Centre déposera la semaine prochaine un projet de loi que la «Tribune de Genève» a pu se procurer. Le président et député du parti, Jacques Blondin, explique la démarche: «Nous voulons baisser les impôts de la classe moyenne. Nous ne sommes en effet pas très favorables à une baisse d’impôt globale.» Une remarque faisant allusion à la mesure fétiche du PLR, qui promeut une baisse généralisée de 5% de l’impôt sur les personnes physiques.