Grand Conseil genevois – Baisse de salaires dans les crèches: référendum probable Une alliance inédite de la droite et du parti de Pierre Maudet a voulu assouplir le socle minimal des conditions de travail pour les crèches privées. Elles ne sont pas les seules concernées. Rachad Armanios

Le Grand Conseil veut soutenir les crèches privées en les autorisant à ne plus respecter les usages de la branche. AFP

Les syndicats et la gauche examinent la possibilité de lancer un référendum contre l’assouplissement des conditions de travail dans le secteur de la petite enfance. Celle-ci a été votée vendredi grâce à une alliance entre la droite et Libertés et justice sociale (LJS), au détriment de la gauche et du MCG. Le Grand Conseil a en effet accepté que l’autorisation d’exploiter une structure puisse être conditionnée au respect du salaire minimum.