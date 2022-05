Mon animal et moi – «Bahia», des rues de Pyrgos aux pâturages fribourgeois Adoptée en Grèce sur un coup de cœur il y a cinq ans par Geraldine Debely, la chienne «Bahia» a découvert les joies de la vie en famille. Fabienne Rosset

Géraldine Debely et Bahia, un chien qu’elle a adopté dans un chenil grec ou cet animal errant vivait depuis 5 ans dans une petite niche. YVAIN GENEVAY / TAMEDIA

«En janvier 2017, je suis tombée sur la photo de Bahia sur les réseaux sociaux et j’ai eu un coup de cœur pour cette chienne. Elle m’a touchée. Ça faisait cinq ans qu’elle était dans un refuge. Elle n’a qu’un œil et une de ses oreilles est coupée. Ce n’est pas forcément le chien sur lequel on fait tilt, mais c’est toujours ce genre de chien qui m’attire. Sa race est indéfinissable, mais ses couleurs me faisaient penser à mon ancien chien, un Bouvier bernois», raconte Geraldine Debely, Neuchâteloise installée à Treyvaux (FR).