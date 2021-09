Motocyclisme – Bagnaia-Miller: nouveau doublé Ducati La première ligne de la grille de départ du GP de San Marino MotoGP sera la même que celle du GP d’Aragón. Deux chutes de plus pour M. Márquez… et pour Valentino Rossi. Lüthi 14e en Moto2. Jean-Claude Schertenleib

Le pilote italien de Ducati Francesco Bagnaia à Saint-Marin sur le Misano World Circuit Marco-Simoncelli. AFP

Francesco Bagnaia répondait aux questions, au pied du podium, lorsque de premières gouttes de pluie sont tombées sur le World Circuit Marco Simoncelli, à Misano. L’Italien, dans la forme de sa vie, venait de signer sa deuxième pole position d’affilée. Mieux: comme en Aragón dimanche dernier, il est aussi devenu, au guidon de sa Ducati officielle, le pilote le plus rapide de l’histoire du circuit de Misano. À ses côtés en première ligne, il sera accompagné par son équipier australien Jack Miller et par le leader du championnat, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), victime lui aussi d’une chute (sans conséquences physiques) alors qu’il tentait le tout pour le tout. Avant lui, Aleix Espargaró (Aprilia), mais aussi Marc Márquez (une chute ce matin, une seconde en superpole) et Valentino Rossi (une chute ce matin, une seconde dans la première phase des qualifications) s’étaient retrouvés à terre. Márquez s’élancera de la troisième ligne de la grille (7e) et Valentino Rossi de la dernière (23e chrono sur 24).

Après le MotoGP, c’était l’heure des pilotes Moto2 d’entrer en piste. Tom Lüthi (Kalex), qui n’avait pas réussi, le matin, à s’assurer une place directe pour la superpole, a fait le nécessaire juste avant une nouvelle averse. Et au moment de la décision, le soleil est revenu, pour le plus grand plaisir de Raúl Fernández (nouvelle pole pour le rookie). Quatorzième sur la grille de départ (5e ligne), Lüthi ne devrait pas être fâché si, comme on l’annonce, la pluie est présente dimanche.

Pole position en Moto3 pour Romano Fenati (Husqvarna).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.