Motocyclisme – Bagnaia frappe d’entrée au GP du Portugal L’Italien, champion du monde en titre, a remporté le premier Grand Prix de la saison.

Francesco Bagnaia et sa Ducati ont laissé tous les autres concurrents derrière eux. AFP

L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati), champion du monde en titre de MotoGP, a remporté dimanche le Grand Prix du Portugal, première manche de la saison, devant l’Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) et l’Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46).

Parti en pole position sur le circuit de Portimao, l’Espagnol Marc Marquez (Honda) a, lui, abandonné après un violent accrochage dont il est à l’origine avec le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-RNF).

Si Oliveira s’en sort avec d’une simple contusion à la jambe, Marquez pourrait souffrir d’une fracture de la main droite, selon les dernières informations.

Deuxième sur la grille de départ derrière Marquez, Bagnaia a pris dès le deuxième tour les commandes de la course des mains d’Oliveira, deuxième avant son accident quelques instants plus tard.

Cette chute est un coup dur pour le local de l’épreuve, auteur d’un excellent départ depuis la 4e place devant son public.

À l’arrivée, la quatrième position est revenue au Français Johann Zarco, grâce à une excellente remontée de trois places dans le dernier tour du GP.

L’autre tricolore de la grille Fabio Quartararo (Yamaha) termine à la 8e place. Parti 10e sur la grille, le vice-champion du monde a signé un mauvais départ, rétrogradant à la 15e place dans les premiers tours de roues.

Samedi, Bagnaia s’était déjà offert le premier sprint de l’histoire du MotoGP, un nouveau format de course, plus courte, disputé la veille du traditionnel rendez-vous dominical et qui offre jusqu’à 12 points supplémentaires au championnat, en plus des points attribués lors du GP.

Afficher plus Les pilotes espagnols ont fait main basse sur les premières places dans les deux autres catégories roulant au Portugal. En Moto2, Pedro Acosta a devancé Aron Canet et l’Italien Tony Arbolino. En Moto2, deux Espagnols ont aussi fini aux deux premiers rangs: Daniel Holgado et David Munoz. Le Brésilien Diogo Moreira est monté sur la troisième marche du podium.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.