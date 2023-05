France voisine – Bagarre ou accident: deux jeunes blessés à l’arme blanche L’incident a eu lieu jeudi à 22 h, à Gaillard, en Haute-Savoie. L’un d’entre eux est grièvement blessé et soigné à Genève. Emilien Ghidoni

La douane de Thônex-Vallard, à une centaine de mètres du lieu où s’est déroulé l’incident. LAURENT GUIRAUD

Dans la nuit de jeudi à vendredi, deux jeunes ont été blessés à l’arme blanche. L’incident a eu lieu à Gaillard (Haute-Savoie), dans l’impasse des Hutins, à une centaine de mètres de la douane de Thônex-Vallard. Comme le relate France Bleu, il est pour l’instant impossible de savoir s’il s’agit d’une altercation, d’un règlement de comptes ou d’un simple accident. Un des deux jeunes, dans un état grave, a été immédiatement conduit aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où il est actuellement soigné.

Contactés par nos soins, les pompiers d’Annemasse confirment être intervenus aux alentours de 22 h dans la zone. Après un passage par un hôpital français, le second individu aurait aussi été emmené aux HUG. La préfecture de Haute-Savoie et la police d’Annemasse n’ont pas donné plus de détails pour le moment.

