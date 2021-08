Fait divers – Bagarre générale à l’aube: un chauffard fonce sur les gens à la rue d’Italie Une sortie de boîte du centre-ville qui tourne très mal. C’était ce jeudi à 6h du matin devant l’École de culture générale Ella-Maillart. La Brigade criminelle lance un appel à témoins. Thierry Mertenat

Genève le 26.08.2021. Le véhicule noir qui a foncé sur les gens, avant de s’immobiliser en percutant une voiture grise normalement garée devant l’École de culture générale Ella-Maillart. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Une rue du centre-ville bouclée dans les deux sens durant une bonne demi-journée et, pile en son centre, une voiture accidentée, entourée de policiers qui s’affairent avec des appareils de mesure. C’est assez pour enflammer les réseaux sociaux et donner du travail aux enquêteurs.

Dans les faits, survenus à l’aube, en fin de nuit de mercredi à jeudi, une bagarre générale le long de la rue d’Italie, aux abords de l’École de culture générale Ella-Maillart. Les impliqués, au nombre indéterminé, ne sont pas des élèves encore en vacances, plus probablement des clients d’une proche boîte de nuit, située à la rue du Prince. L’établissement nocturne ferme à 5 h, la tranche horaire des embrouilles à répétition.

La bagarre a éclaté vers 6 h du matin à la rue d’Italie. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Celle-ci est majuscule et ses conséquences sont graves. «Un conflit a éclaté à même la rue, explique le porte-parole de la police genevoise, Jean-Philippe Brandt. Un homme, originaire du Togo, né en 1993, a alors pris sa voiture et a foncé sur les personnes présentes. Une jeune Suissesse, âgée de 21 ans, a été percutée par le véhicule. Blessée, elle a dû être acheminée en urgence à l’hôpital. Juste après le heurt, un groupe s’est précipité pour extraire l’automobiliste de son habitacle et commencer à le frapper.»

Plusieurs patrouilles de police sont intervenues à cet instant pour éviter le lynchage du chauffard, lequel a été blessé à la tête, son airbag ne s’étant pas déclenché lorsqu’il a fini sa course contre une voiture normalement garée à la hauteur de l’entrée de l’école de culture générale. Collision frontale, l’avant enfoncé, mais les coups portés, sans doute à la main et avec les pieds, se marquent sur toutes les faces de la berline. Elle ne roulera plus.

Le véhicule incriminé roué de coups, pendant que son conducteur était extrait de force de l’habitacle. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

En début d’après-midi, ce jeudi 26 août, le prévenu, également blessé donc, n’avait toujours pas été entendu par la Brigade criminelle. La jeune victime non plus. Cette même brigade lance un appel à témoins, particulièrement à l’endroit des personnes qui ont filmé la scène avec leurs téléphones portables. Prière de composer le 022 427 72 40. Enquête en cours et des heures d’auditions en perspective, en lien avec une sortie de boîte qui a mal tourné et qui, pénalement, pourrait être requalifiée en tentative d’homicide.

