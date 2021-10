Le boss de Ge/Servette se confie – Baechler: «Le mal n’a pas disparu parce qu’on a gagné» Le président a vécu deux tiers samedi avant que les Aigles ne s’imposent face à Langnau. Le coach était-il en danger? Pour le dirigeant, si la situation n’est pas celle qu’il souhaitait, il n’y a pas le feu au lac. Christian Maillard

Roger Karrer (à gauche) jubile après avoir inscrit le but victorieux d’Aigles soulagés même s’ils savent qu’ils doivent arrêter de faire autant d’erreurs sur la glace. ÉRIC LAFARGUE

Et si cette victoire arrachée au forceps contre Langnau (3-2), et qui semblait encore échapper aux Servettiens après deux tiers, avait tout changé? Face à un adversaire obséquieux, qui a profité de la moindre erreur pour appuyer encore plus sur la tête des Genevois, il a fallu que Daniel Winnik, celui qui avait offert sur un plateau le 1-2 à Harri Pesonen à la 37e en supériorité numérique (c’est la 7e fois que cela arrive cette saison), se révolte et déclenche une balise de détresse au début de la dernière période. Il a fallu aussi, pour que l’histoire soit belle, que Roger Karrer se rachète (il avait offert la première égalisation à Alexandre Grenier) et fasse chavirer le public, le même qui avait sifflé ses héros à la fin d’une deuxième période indigeste et indigne d’un finaliste, prétendant au titre.