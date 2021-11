Argent public dilapidé? – Back on Tour: le bide à 2,5 millions qui fait rugir les pros de l’événementiel

Back on Tour: le bide à 2,5 millions qui fait rugir les pros de l’événementiel

«C’est scandaleux, c’est honteux pour la profession et tout est faux dans la démarche», tempête le patron d’une société majeure de l’événementiel romand.

À l’origine de sa colère, les sommes «faramineuses» engagées par l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) dans le cadre de la Semaine de la vaccination et plus précisément les 2,5 millions alloués à l’organisation de la tournée de concerts Back on Tour.

Ce chiffre, lâché par l’humoriste Vincent Kucholl dans l’émission «52 minutes» de la RTS, n’a rien d’une plaisanterie.