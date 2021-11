Nouveauté discographique – Bach par les cordes les plus intimes Seize ans après sa première version des «Sonates et Partitas», le violoniste Tedi Papavrami livre une lecture épurée et mélancolique. Rocco Zacheo

Le violoniste Tedi Papavrami vit à Genève et enseigne à la Haute Ecole de musique. LUCIEN FORTUNATI

Il y a parfois, dans la vie d’un musicien, des ouvrages qui se faufilent dans le quotidien avec une persistance tenant du mystère. Pour Tedi Papavrami, cette ombre fidèle a les contours d’une somme que tout violoniste croise un jour dans sa vie, en essayant dans certains cas de la dompter: les «Sonates et Partitas» de Johann Sebastian Bach. À l’âge de 7 ans déjà, le musicien établi à Genève a connu pour la première fois le vertige que procurent ces six pièces labyrinthiques – trois «Sonates» et trois «Partitas» – en décortiquant le «Prélude» sous les yeux d’un père pédagogue. «Ce fut un enchantement, nous dit-il. Je garde de cette expérience des odeurs et des sensations qui me poussent à retravailler sans cesse cet ouvrage. Au fond, je crois que j’aspire à retrouver à chaque fois le souvenir de cette journée. Il y a sans doute quelque chose de proustien dans ce mouvement.» Quatre décennies et des poussières plus tard, cette relation devenue au fil du temps intime se prolonge sur un album saisissant.

Bach, une évidence

L’étape discographique en question pourrait à vrai dire surprendre. Car elle fait écho à ce que Papavrami a déjà gravé – la même intégrale – il y a plus de seize ans pour le compte du label Æon. Alors, que peut bien motiver ce retour au chef-d’œuvre du Cantor de Leipzig, placé cette fois-ci sous l’étiquette Alpha? Un reniement de la première version? Un bouleversement dans la manière de percevoir ce corpus? Voix feutrée et mots choisis, le violoniste évoque plutôt l’apparition d’une évidence durant le premier confinement lié à la pandémie: «Je devais me consacrer à un tout autre projet, mais c’est plutôt Bach qui s’est imposé tout naturellement à moi à ce moment précis. J’ai eu le sentiment, depuis les années que je joue ces pièces, que de nouvelles sonorités, de nouvelles brèches lumineuses s’étaient ouvertes et qu’il fallait que j’en laisse une trace dans un album.»

«J’ai eu le sentiment, depuis les années que je joue ces pièces, que de nouvelles brèches lumineuses s’étaient ouvertes.» Tedi Papavrami

À l’écoute de la version à peine publiée surgissent en effet des traits de caractère peu prononcés, voire absents dans la première version. On est surpris tout d’abord par le ton direct du discours musical: les rares touches de lyrisme entendues autrefois, soulignées par une légère réverbération dans la prise de son, ont laissé la place à un rendu plus âpre et rugueux. Le vibrato, lui aussi discret il y a quinze ans, n’est plus du tout de mise aujourd’hui dans le jeu du violoniste. Il y a du coup une proximité renouvelée entre l’auditeur et l’instrument, un contact rapproché suscité par ce frottement sur les cordes, si organique, et par ces respirations de l’interprète.

«Les enregistrements ont eu lieu dans une salle merveilleuse, l’Arsenal de Metz, où j’ai pu compter une fois encore sur l’apport du directeur artistique et ingénieur déjà présent lors de la première captation. Durant les sept jours passés en Lorraine, nous avons décidé de placer les micros au plus près de l’instrument. C’est ce qui a fini par conférer ce caractère intime aux prises. J’ai eu envie de me placer au cœur de l’œuvre, de partager avec les mélomanes son essence pure.»

Ascétique et bouleversant

Avec la succession des fugues, des sarabandes ou de la célèbre «Chaconne», le violon de Papavrami s’exprime ainsi dans une sorte de soustraction, dans une économie de moyens qui le rend ascétique et bouleversant à la fois. Sans appuyer sur les graves ni exalter la brillance des aigus, l’interprète se rapproche de cette grammaire déployée dès les années 80 par des interprètes tels que Sigiswald Kuijken, qui ont ouvert la voie à une lecture historiquement informée, sur violon et archets rigoureusement baroques. «Dans ma jeunesse, j’ai été et je suis toujours sensible à ces approches. Elles me semblent souligner de la meilleure des manières les traits mélancoliques de certains passages.»

Le musicien s’aligne en quelque sorte sur les mêmes options. Il suffirait de se tourner vers l’«Adagio», qui ouvre dans une nudité et une fragilité bouleversantes la «Sonate N° 3», pour identifier la source qui inspire son jeu. Le violon baroque n’est pas pour autant une alternative qui se profile à son horizon: «Je tends, il est vrai, vers ces sonorités, mais je ne ressens pas la nécessité de quitter mon violon moderne.»

