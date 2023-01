Accueil d’un soir – Bach et Shakespeare se rencontrent à Genève Au BFM, Charlotte Rampling et Sonia Wieder-Atherton reviennent dix ans après faire rimer cordes vocales et instrumentales. Katia Berger

La violoncelliste Sonia Wieder-Atherton et l’actrice Charlotte Rampling collaborent ponctuellement depuis une dizaine d’années. DR

En 2013, elles étaient venues à la Comédie bras dessus bras dessous, comme deux prêtresses aux voix caverneuses, marier Sylvia Plath et Benjamin Britten – la cérémonie s’intitulait «Danses nocturnes». Sur l’invitation de l’association Musika, elles refont escale au bout du lac ce jeudi 2 février, au Bâtiment des Forces Motrices cette fois, pour mettre en dialogue une douzaine des «Sonnets» de Shakespeare avec quelques extraits des «Suites» de Bach, entrelardés d’une pincée de Monteverdi et d’un nuage de Lotti.

Des visages projetés en fond de scène se joignent au dialogue entre poésie et musique. DR

Elles: Charlotte Rampling, comédienne britannique de 76 ans, aussi monumentale dans l’aura qu’elle est délicate dans sa charpente; et Sonia Wieder-Atherton, 62 ans, violoncelliste française également applaudie pour ses compositions et arrangements. Leurs recherches personnelles et leurs travaux en duo ont inspiré aux deux artistes de nouvelles noces, créées en mars 2022 aux Bouffes du Nord parisiens, qu’elles célèbrent un pied dans le vers intemporel, l’autre dans la musicalité incarnée du moment. Pour les non-anglophones, une traduction des vers sera projetée en surtitres, tandis qu’une projection d’images, elle, accompagnera le fil poétique.

