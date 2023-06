Cyclisme – Ayuso remporte la 5e étape, grave chute de Gino Mäder Le Tour de Suisse a vu l’Espagnol s’imposer jeudi à La Punt et le Danois Skjelmose est à nouveau leader au général. Le Bernois a été emmené à l’hôpital.

Juan Ayuso s’est montré le plus fort dans le col de l’Albula. keystone-sda.ch

Un nouveau numéro en montagne, un suspense intact au général: l’Espagnol Juan Ayuso a remporté jeudi en solitaire l’étape reine du Tour de Suisse, tandis que le Danois Mattias Skjelmose a repris le maillot jaune pour seulement huit secondes.

Ayuso, incapable de suivre la veille l’attaque de l’Autrichien Felix Gall, a cette fois laissé sur place ce qu’il restait du groupe maillot jaune à 13 km de l’arrivée à La Punt, dans l’ascension de l’Albula, le troisième grand col du jour.

«Hier je n’avais pas de jambes, il fallait juste subir. Aujourd’hui c’était très dur, entre les ascensions très longues et l’altitude», culminant à 2436 m. pour le col de la Furka qui a lancé l’étape, a décrit le prodige de 20 ans (UAE Team Emirates).

Encore présent dans le groupe de tête à 35 kilomètres de l’arrivée, le Thurgovien Stefan Küng a finalement lâché du terrain dans la montée de l’Albula et pris la 28e place à 5’39’’ d’Ayuso. Plus loin, on trouve le Zurichois Mauro Schmid 32e, à 7’56’’ et le Lucernois Roland Thalmann 45e à 9’40’’. Tous les autres Suisses ont terminé à plus de 10 minutes du vainqueur.

Gino Mäder à l’hôpital

Bluffant de fluidité, Ayuso, troisième de la Vuelta 2022, a alors rejoint puis déposé les trois rescapés de l’échappée du jour, Neilson Powless puis le duo Antonio Tiberi-Rui Costa, avant d’avaler la périlleuse descenteoù certains coureurs ont franchi la barre des 100 km/h.

Une descente dans laquelle l’Américain Magnus Sheffield et le Bernois Gino Mäder ont chuté. Les nouvelles concernant l’Américain sont plutôt rassurantes, même s’il a abandonné. En revanche, Gino Mäder a été transporté à l’hôpital en hélicoptère après avoir été soigné de longues minutes au bord de la route. On ne sait pas encore de quoi souffre le coureur de l’équipe Bahreïn-Victorious.

Olivier Senn, directeur du Tour de Suisse, a déclaré à SRF: «Les deux coureurs sont en route pour l’hôpital. À notre connaissance, Magnus Sheffield est moins gravement blessé. Gino Mäder a subi de graves blessures, mais je ne peux pas entrer dans les détails.»

Trois hommes en 18 secondes

Levant les bras à La Punt, Ayuso s’est imposé avec 54 secondes d’avance sur le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), vainqueur de l’étape de mardi, et l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious).

Skjelmose reprend au passage le maillot jaune avec 8 secondes d’avance sur Gall, qui l’en avait dépossédé la veille, tandis qu’Ayuso remonte de la cinquième à la troisième place au classement général (à 18 secondes).

«La bataille va être très serrée mais si je parviens à remporter cette course, ce sera à coup sûr l’un de mes plus beaux accomplissements», a annoncé le jeune Espagnol, en embuscade.

Vainqueur du contre-la-montre du dernier Tour de Romandie au printemps, Ayuso sait pouvoir compter sur le chrono vallonné qui pourrait décider de la victoire finale, dimanche.

Mais il lui faudra déjà récupérer pour repasser vendredi l’Albula dans l’autre sens, avec 215 km entre La Punt et Oberwil, avant une étape de samedi qui paraît promise aux sprinters.

AFP/YDE

