Voyage et découverte – Ayurveda: sept destinations de rêve De nombreuses maladies de civilisation sont dues à notre mode de vie. Parfois, il est nécessaire de prendre du recul, de changer de lieu et de se plonger dans le monde bienfaisant de l'ayurveda. En Extrême-Orient, mais aussi en Europe : notre sélection de lieux pour prendre soin de soi.

De plus en plus de personnes sont attirées par les lieux hors du temps où l’on pratique l’art de cette guérison. DR

Il y a des moments où l’on a envie de tout laisser tomber, de changer de vie. Moins de téléphone portable, plus de sommeil, plus d’exercice physique, une alimentation plus saine. Le vœu n’est pas évident à réaliser à la maison, mais c’est plus facile de changer ses habitudes lors d’une cure ayurvédique. L’ayurveda, médecine traditionnelle indienne, regroupe la diététique, la phytothérapie, l’aromathérapie, les massages, le yoga, le chant, la respiration et la méditation.