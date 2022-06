L’Exécutif d’Ayent est revenu sur sa décision d’autoriser un rassemblement de bikers, à la suite des différents affrontements récents entre les Hells Angels et les Bandidos (photo d’illustration).

L’Exécutif d’Ayent est revenu sur sa décision d’autoriser un rassemblement de bikers, à la suite des différents affrontements récents entre les Hells Angels et les Bandidos (photo d’illustration).

Les motards de Suisse devaient se retrouver pour un rassemblement à Anzère, en Valais, à la fin du mois d’août. Mais l’Exécutif de la commune est revenu sur son autorisation, révèle «Rhône FM» ce mercredi. La première édition de l’Alpes Biker Show est annulée à la suite des récents événements qui ont marqué l’actualité, en lien avec la guerre qui sévit entre les Hells Angels et les Bandidos. Début juin, une fusillade a éclaté dans un bar genevois et un procès se tient actuellement à Berne.

«On sent une dynamique exacerbée par la situation à Genève, la tenue de ce fameux procès à Berne et l’implantation de ces groupes en Valais. La dynamique a nettement évolué depuis le mois de mars, date à laquelle on avait octroyé l’autorisation de la tenue de cet événement à Anzère», justifie dans le média valaisan Christophe Beney, président de la commune d’Ayent (où est située la station d’Anzère).