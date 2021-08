Météo capricieuse – Ayant bu la tasse, les piscines implorent le soleil Le retour des beaux jours ne compensera pas un début de saison désastreux, estiment les responsables des bassins et plages. Marc Moulin

À la piscine de Lancy les nageurs et plongeurs zélés ont tenu le coup malgré la pluie qui a inondé le canton en juillet. TDG

Au Lignon, non loin du bassin olympique, les cris d’enfants résonnent à nouveau. Alors que les baromètres remontent à Genève et prédisent des conditions enfin véritablement estivales, les responsables des piscines respirent un peu mieux. Mais sans se faire d’illusions quant à une remontée miraculeuse de leurs chiffres après un début de saison gâché par l’atmosphère frisquette et orageuse du mois de juillet. Les jauges imposées par le Covid n’ont joué qu’un rôle mineur – voire aucun – dans la débâcle.

«Tout ce qui ne se fait pas durant la première quinzaine de juillet ne se rattrape pas», résume Olivier Carnazzola, chef du Service des sports à Lancy. La piscine de Marignac, classée à l’inventaire pour ses lignes épurées de béton brut, semble malgré tout tirer son épingle du jeu. Les nageurs zélés ont en effet tenu le coup, tandis que les usagers de loisirs boudaient les bassins.