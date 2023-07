Samedi à Paléo – Aya Nakamura: «Bonsoir, Genève» Elle a chanté avec un orchestre de bal la rumba africaine, embarquant Nyon dans une danse tranquille qui valait aussi bien que les mots parcimonieux de ses chansons. Fabrice Gottraux

Aya Nakamura sur la Grande Scène de Paléo, à Nyon, samedi 22 juillet 2023. JOSEPH CARLUCCI

«Cho, cho, chocolat.» Sans jeu de mots. Ce n’est pas Annie Cordy, mais Aya Nakamura à Paléo. Elle a dit «Bonsoir, Genève». Le public n’était pas d’accord? C’est un détail. Genève n’est pas loin d’ici. Et Aya s’en fout pas mal, qui poursuit le show sans faiblir.

Pas de robe cocktail ce soir, pas de paillettes, ni de strass. Pas de stress. Mais de la rumba africaine. Avec Aya, l’Europe est en Afrique net vice versa, ce qui est très bien ainsi. Pas de pose fashion non plus. Mais la chorégraphie culs collés des danseurs et des danseuses. Enfin, pas de bandes préenregistrées. Dommage pour ses détracteurs, l’orchestre est bon, la voix ajustée. Et la performance meilleure, bien meilleure qu’en 2019 à l’Arena. De Genève, en effet. Ce qui peut prêter à confusion.

Trois lettres gonflables

Aya, en trois lettres de préférence. Les premiers rangs sont d’accord, comme ces trois jeunes femmes qui ont amené avec elles un modèle gonflable, brandi sous le nez de la vedette, que les caméras n’ont pas manqué.

Aya, la voilà plus cool que d’antan, plus simple, plus… festival. Plus riche aussi des manières étincelantes d’une bande de musiciens parfaits dans leur job, et la guitare en cocotte congolaise, et le kick imperturbable de cette batterie syncopée.

C’est une danse peinarde, un chaloupé clément pour caresser le public de l’Asse, qui se laisse porter par la marche tranquille d’une variété bien plus ancienne que la vedette du soir.

Ambiance samedi 22 juillet devant la Grande Scène, durant le concert d’Aya Nakamura. JOSEPH CARLUCCI

C’est une danse peinarde, un chaloupé clément pour caresser le public de l’Asse, qui se laisse porter par la marche tranquille d’une variété bien plus ancienne que la vedette du soir. Aya, tu connais les paroles? Aya, toujours, dit comment Aya a pu faire ceci ou cela, à la deuxième personne du singulier. Introspectif. Qu’il s’agisse d’amour ou de goût musical. Très bien comme cela. Paléo ne réclame rien d’autre. Paléo est content. Ainsi fait, Paléo a tout loisir de contempler le déhanché léger d’Aya.

On a dit de la chanteuse qu’elle avait trop peu de mots? Aya, vous savez quoi, elle s’en fout. Et son band l’a bien compris, qui distille avec sa maîtresse de cérémonie ce qu’on voudrait consommer tel un bal poussière sous le tropique du cancer. Samedi soir, ça n’avait rien d’un miracle, c’était juste de la musique bien jouée, bien pesée, mais il était permis de rêver. Et l’on ne dira jamais assez combien la scène hexagonale, Suisse romande aussi, doit aux styles venus du continent africain, des répertoires restés longtemps à côté du grand marché culturel, désormais sur la plus haute marche du podium.

Aya Nakamura avec ses danseurs sur la Grande Scène de Paléo, à Nyon, samedi 22 juillet 2023. JOSEPH CARLUCCI

Un rituel du Brésil

Pendant ce temps, à l’exact opposé de la Grande Scène, sous le Dôme du Village du monde, la thématique brésilienne de cette 46e édition s’était déniché une autre reine. Lia de Itamaracá. Légendaire dans son Nordeste du Brésil, figure du «ciranda», mêlant chant, danse et percussions. Autre veine de la culture afro descendante.

On oserait dire de cette chanteuse, 79 ans, qu’elle est une vieille voix, comme on dit avec déférence qu’il y a des vieilles âmes. Son chant au petit trot monte en flèche pour couvrir les tambours en cavalcade. Loin de Pernambuco, l’État dont elle est originaire, Lia de Itamaracá évoque devant le public nyonnais repu de sons quelque chose de différent, que l’on distingue à peine ici: à savoir, comme un culte familial, du moins le sens collectif d’une réunion sociale à laquelle il est toujours bon de participer. Paléo, c’est un peu cela, en somme?

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.